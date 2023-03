Elšnik: Klima v slačilnici je ena najbolj zdravih, kar sem jih v svoji karieri doživel

Prve tekme je začenjal na klopi in vstopal v nadaljevanju, na zadnji tekmi v Kopru pa je bil prvi med enakimi pri zmajih že v začetni enajsterici in med najbolj vidnimi akterji tekme na Bonifiki, kjer je Olimpija močno prevladovala na igrišču. Zmaji so imeli na Obali kopico priložnosti, kar štirikrat zadeli okvir vrat, stičišče prečke in vratnice je zadel tudi Elšnik, a le enkrat zadeli v polno in zaradi tega tekmo naredili bolj napeto, kot je v resnici bila glede na razmerje moči na travniku. "Osredotočamo se na dogajanje na igrišču. Za nas je bila tekma s Koprom izjemno pomembna. Vemo, da nam s takšno prednostjo ne bo nič podarjeno, saj je treba ligo vzdrževati zanimivo. Imamo najmanj počitka, a pomembno je, da smo na igrišču pravi. To smo dokazali. S predstavo smo bili zelo zadovoljni, ena boljših letos. A kot pravi trener, veselje traja dan, dva, nato je treba iti naprej," je za uradno spletno stran razpredal kapetan ljubljanskih nogometašev, ki je takoj po derbiju na Obali že začel pogledovati proti naslednjemu izzivu v prvenstvu.