Kapun (p)o treh tekmah brez zmage: Zaskrbljenosti še ni

Domžalski nogometaši so v prvem polčasu dosegli dva zadetka in to prednost uspešno ohranili vse do konca obračuna ter zmajem prilepili novo zaušnico. Ljubljančani na zadnjih treh tekmah sploh niso okusili slasti zmage."V tekmo smo šli preveč neodločno in premalo smo tvegali. Potem smo dobili dva gola, ki sta izvirala ravno iz tega, da smo šli preveč zaspano v srečanje. V drugem polčasu smo želeli preobrniti rezultat, ampak ni šlo. Sedaj se moramo dobro regenerirati, pogovoriti in v nedeljo imamo popravni izpit. Nič še ni končano, a treba bo pokazati povsem drugačno igro,"je za uradno spletno stran dejalNik Kapun. V nedeljo nogometaše Olimpije čaka večni derbi, naslednjo sredo pa znova odhajajo v Domžale, kjer bodo odigrali polfinalni obračun pokala:"Zaskrbljenosti še ni, je pa zagotovo pred nami težek razpored. Smo v Olimpiji, zato moramo iti vsako tekmo na zmago. Ne smemo obupati, dvigniti moramo glave in v nedeljo pokazati pravi obraz,"je za spletno stran kluba še dejal 27-letni vezist, ki se zaveda, da kljub vsem težavam zmaji še vedno držijo prvo mesto na lestvici in imajo dve točki prednosti pred večnimi tekmeci iz Maribora in tri pred Muro. "Verjamem v fante, verjamem v strokovni štab, da se bomo pobrali in zaigrali, tako kot znamo,"je v izjavi za klubsko spletno stran zaključil izkušeni vezist zmajev.