'Kar se dogaja Cityju, se lahko zgodi kateremu koli klubu na svetu'

Arne Slot je dovolj izkušen trener, da se zaveda nihanj, ki spremljajo najboljša nogometna moštva na svetu. Zadnja prvenstvena zmaga nad Leicester Cityjem (3:1) je le še en (majhen) korak h končnemu cilju in to je osvojitev naslova angleškega prvaka.

"Kljub odličnim rezultatom in izjemni formi se ne želimo zadovoljiti s trenutnim stanjem. To moštvo ima še vedno kar nekaj rezerv v vseh segmentih igre. Še prezgodaj je, da bi lahko govorili o tem, da je prvenstvo že odločeno. Kar se dogaja Manchester Cityju, se lahko zgodi kateremu koli klubu na svetu. Na slabše izide vpliva niz (nesrečnih) dogodkov; od poškodb ključnih igralcev, pomanjkanja (športne) sreče in tudi izključitev ... Tudi Liverpool je v svoji zgodovini izkusil podobne stvari," je na novinarski konferenci po zmagi nad Leicestrom (3:1) v 18. krogu Premier lige dejal Arne Slot.

Čeprav se nizozemski strokovnjak še naprej več kot očitno izogiba vlogi glavnega favorita v boju za naslov angleškega prvaka, je že zdaj jasno, da bi se v nadaljevanju sezone moral zgoditi Liverpoolov padec epskih razsežnosti za spremembo na vrhu prvenstvene razpredelnice. "Seveda je lepo pogledati na prvenstveno lestvico, a se s tem ne obremenjujem. Podobno želim dopovedati tudi svojim nogometašem, ki iz tekme v tekmo dokazujejo, da so šampioni najvišjega razreda. Če bomo vse do zadnje tekme ponavljali to, kar počnemo od začetka sezone, bomo na koncu vsi zadovoljni. A do junija se mora odigrati še veliko tekem," dodaja strateg Liverpoola in zaključuje: