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Za nogometaši Olimpije je prvi teden poletnih priprav na novo sezono, strokovni štab na čelu z novim glavnim trenerjem Mišom Brečkom pa je z opravljenim delom v domačih Stožicah zadovoljen. Pred uvodno pripravljalno tekmo proti KF Vllaznia, ki zeleno-bele čaka v torek, 23. junija, ob 18. uri na Kodeljevem in bo zaprta za javnost.

"Kar se tiče volje in odnosa fantov, si zaslužijo čisto desetko. Vsi so izjemno motivirani. V tem prvem tednu smo se že kar dobro spoznali in verjamem, da se pri igralcih že pozna utrujenost, saj so opravili veliko dela. To so priprave in če želimo biti uspešni, je potrebno vložiti veliko truda," je za uradno spletno stran kluba svoje misli strnil strateg Mišo Brečko.

Mišo Brečko FOTO: uefa M24.si

"Z nami so zdaj tudi vsi reprezentanti, kar je izredno pomembno tako za vzdušje v garderobi kot za kakovost na igrišču. Veseli smo, da smo znova kompletni, saj ekipa iz dneva v dan deluje bolje," je povedal Brečko.

"Na prvi pripravljalni tekmi bodo morali fantje igrati enostavno. Rezultat tokrat ne bo v ospredju, saj smo še vedno v fazi medsebojnega spoznavanja. V obrambi in napadu smo že začeli izvajati osnovne taktične zamisli, zato bomo pozorni tudi na to, kako jih igralci prenašajo na igrišče. Kljub temu ostajata fizična priprava in spoznavanje značilnosti posameznikov naši glavni prioriteti," je dejal nekdanji slovenski reprezentant.

Mišo Brečko ob prihodu v zmajevo gnezdo. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Moram povedati, da so pogoji za delo odlični. Igrišče za trening je v fenomenalnem stanju in v takšnem okolju je res užitek trenirati. Imamo vse, kar potrebujemo za kakovostno delo, zato smo lahko z dosedanjim potekom priprav v domačem okolju zelo zadovoljni," je povedal Brečko.

Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Brečko nogometno pot začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah Interblocka. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu Šmartnega, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV.

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Vmes je izkušnje nabiral tudi na posojah pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju. Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres Nürnberga. Za slovensko reprezentanco je zbral 77 nastopov, z njo je igral tudi na svetovnem prvenstvu 2010.

Federico Bessone je Olimpijo vodil pred prihodom Miša Brečka. FOTO: NK Olimpija Ljubljana