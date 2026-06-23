Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Kar se tiče volje in odnosa fantov, si zaslužijo čisto desetko'

Ljubljana, 23. 06. 2026 15.14 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Mišo Brečko

Mišo Brečko je pred slabima dvema tednoma uradno prevzel vodenje nogometašev Olimpije. Zeleno-beli so v lanski sezoni osvojili zgolj četrto mesto in so ostali pred vrati evropskih tekmovanj. Nekdanji slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Bessoneja. Slednji je postal novi trener hrvaškega prvoligaša Osijeka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za nogometaši Olimpije je prvi teden poletnih priprav na novo sezono, strokovni štab na čelu z novim glavnim trenerjem Mišom Brečkom pa je z opravljenim delom v domačih Stožicah zadovoljen. Pred uvodno pripravljalno tekmo proti KF Vllaznia, ki zeleno-bele čaka v torek, 23. junija, ob 18. uri na Kodeljevem in bo zaprta za javnost.

Preberi še Zdaj je tudi uradno: Milanič še tretjič na klopi Maribora

"Kar se tiče volje in odnosa fantov, si zaslužijo čisto desetko. Vsi so izjemno motivirani. V tem prvem tednu smo se že kar dobro spoznali in verjamem, da se pri igralcih že pozna utrujenost, saj so opravili veliko dela. To so priprave in če želimo biti uspešni, je potrebno vložiti veliko truda," je za uradno spletno stran kluba svoje misli strnil strateg Mišo Brečko.

Mišo Brečko
Mišo Brečko
FOTO: uefa M24.si

"Z nami so zdaj tudi vsi reprezentanti, kar je izredno pomembno tako za vzdušje v garderobi kot za kakovost na igrišču. Veseli smo, da smo znova kompletni, saj ekipa iz dneva v dan deluje bolje," je povedal Brečko.

Preberi še 'Olimpija je speči velikan, v ekipi vidim potencial'

"Na prvi pripravljalni tekmi bodo morali fantje igrati enostavno. Rezultat tokrat ne bo v ospredju, saj smo še vedno v fazi medsebojnega spoznavanja. V obrambi in napadu smo že začeli izvajati osnovne taktične zamisli, zato bomo pozorni tudi na to, kako jih igralci prenašajo na igrišče. Kljub temu ostajata fizična priprava in spoznavanje značilnosti posameznikov naši glavni prioriteti," je dejal nekdanji slovenski reprezentant.

Mišo Brečko ob prihodu v zmajevo gnezdo.
Mišo Brečko ob prihodu v zmajevo gnezdo.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Moram povedati, da so pogoji za delo odlični. Igrišče za trening je v fenomenalnem stanju in v takšnem okolju je res užitek trenirati. Imamo vse, kar potrebujemo za kakovostno delo, zato smo lahko z dosedanjim potekom priprav v domačem okolju zelo zadovoljni," je povedal Brečko.

Preberi še Po slovesu od Olimpije sedel na vročo klop hrvaškega prvoligaša

Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Brečko nogometno pot začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah Interblocka. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu Šmartnega, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vmes je izkušnje nabiral tudi na posojah pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju. Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres Nürnberga. Za slovensko reprezentanco je zbral 77 nastopov, z njo je igral tudi na svetovnem prvenstvu 2010.

Federico Bessone je Olimpijo vodil pred prihodom Miša Brečka.
Federico Bessone je Olimpijo vodil pred prihodom Miša Brečka.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Po koncu igralske poti se je Brečko podal v trenerske vode in v zadnjih sezonah uspešno deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah. Kot selektor kadetske reprezentance je izbrano vrsto do 17 let popeljal na evropsko prvenstvo leta 2023, pred prihodom v Olimpijo pa je dve leti opravljal funkcijo selektorja mladinske reprezentance Slovenije.

nogomet brečko

Messi lovi še zadnji manjkajoči kos v svoji zlati zbirki

Po slovesu od Olimpije sedel na vročo klop hrvaškega prvoligaša

24ur.com 'Slovenci nismo športni navijači, ampak smo samo podporniki zmagovalcev'
24ur.com Rožman odpuščen, odnesli so ga slabi rezultati
24ur.com Brečko tudi uradno na klopi Olimpije
24ur.com Po slovesu od Olimpije sedel na vročo klop hrvaškega prvoligaša
24ur.com 'Vesel sem za vsakega slovenskega trenerja, ki dobi priložnost v tujini'
24ur.com Henriques: Občutki so krasni, saj bom vodil najboljši slovenski klub
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč pisala pesmi o njenih otrocih, danes brez povabila na dekliščino
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let
Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let
zadovoljna
Portal
Tako je znana Slovenka videti v kopalkah
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je
Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je
vizita
Portal
Kako v enem tednu varno izgubiti 5 kilogramov?
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
cekin
Portal
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Podjetje brez šefa? Na Danskem dokazujejo, da je to mogoče
Podjetje brez šefa? Na Danskem dokazujejo, da je to mogoče
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
moskisvet
Portal
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Jezero, v katerem so našli desetine okostij – skrivnost, ki je še vedno nerazrešena
Jezero, v katerem so našli desetine okostij – skrivnost, ki je še vedno nerazrešena
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
Vrane postajajo vse večji problem za lastnike vozil
Vrane postajajo vse večji problem za lastnike vozil
dominvrt
Portal
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Čokoladna lazanja: poletna sladica, ki navduši vsakogar
Čokoladna lazanja: poletna sladica, ki navduši vsakogar
Večina ljudi čevapčiče peče narobe: zato niso nikoli zares sočni
Večina ljudi čevapčiče peče narobe: zato niso nikoli zares sočni
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763