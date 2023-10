Kar smo želeli, kar smo hoteli! Zaenkrat ...

Po novi zmagi slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo poleti leta 2024 se je z besedami poigral naš strokovni komentator Tomaž Lukač.

icon-expand Benjamin Šeško z najmlajšimi navijači slavi zmago proti Severnim Ircem. FOTO: Damjan Žibert

Slovenska nogometna reprezentanca je spet 'in'. Dve desetletji sta minili! Ponovno se je zgodilo, da imamo skoraj toliko nogometnih kibicev, kot jih je bilo pred leti. Končno lahko vzhičeno stresamo neumnosti o nogometu, spet imamo na tisoče strokovnjakov! Lepo, včasih neokusno, skrajno neprimerno, pavšalno, povsem zgrešeno, ampak to je del športne kulture. Nogometne še nismo sprejeli in je tudi ne bomo, ko bomo, če bomo povsem blizu, pa se bo zgodil kakšen poraz. Pa že večkrat smo bili tako blizu ...

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenija je v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, storila nekaj ogromnih korakov. Miselnost, ki prevladuje v izbrani vrsti, je spet takšna, kakršna mora biti. Kakovosti je dovolj, da se lahko kosamo s konkurenti v naši kvalifikacijski skupini, da smo lahko na koncu celo najboljši. Dvomim, da smo vsaj približno enakovredni velesilam, kakršne so – denimo trenutno – Anglija, Portugalska, Francija, toda nikakor nismo v položaju, ko bi se morali kogar koli bati, še manj pa, da bi lahko kogar koli podcenjevali. O tem je že pred časom, ko je ponovno prevzel vodenje reprezentance, govoril Matjaž Kek. Mnogi s(m)o že tedaj razumeli, o čem govori. Nekateri so ga ocenili kot demagoga in zgolj odličnega retorika.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če sem povsem iskren, sem tudi sam tu in tam podvomil v globino in težo njegovih sporočil, nikoli pa nisem verjel, da gre zgolj za 'farbanje' nogometnega občinstva. Hrvaški prvak z Rijeko, ki je Slovenijo popeljal na nogometno SP pred trinajstimi leti, je sestavil reprezentanco z željo, voljo, karizmo, ponosom, a hkrati spoštovanjem do nasprotnika. Moštvo, ki verjame in upa, ki je hrabro, bojevito, dovolj drzno, toda tudi previdno. Ni govora zgolj o izbiri nogometašev, bistvo je v znanju, sposobnostih, osebnostih, predanosti in podrejenosti kolektivu. Našel je recept za mirnost v reprezentanci, kjer še zdaleč ni bilo vse idealno. Pošteno se je iskrilo! Nekateri so morali stopiti korak nazaj, Matjaž Kek pa je vztrajno iskal najboljše rešitve. Slovenija je ena redkih reprezentanc, ki igra z dvema izrazitima, klasičnima napadalcema. Le zakaj? Če zaradi tega trpi obramba, kar naj. Saj imamo enega najboljših vratarjev na svetu! Pa še kup ostalih idej je bilo vrhunskih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke