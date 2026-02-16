Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Kar uspeva Modriću, je noro. Zelo ga pogrešam'

Madrid, 16. 02. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Luka Modrić in Vinicius Junior

Vinicius Junior je eden od največjih zvezdnikov madridskega Reala. Na Santiago Bernabeu je prišel poleti 2018 in vse odtlej iz različnih razlogov vzbujal pozornost evropske in svetovne nogometne javnosti. Za izvrstnim brazilskim napadalcem je trnova pot dokazovanja na največjem možnem odru, za svoj preboj med najboljše nogometaše na svetu pa med drugim izpostavlja vlogo svojega (nekdanjega) dolgoletnega klubskega soigralca pri belem baletu, neuničljivega hrvaškega vezista Luke Modrića.

Danes 41-letni Luka Modrić z neverjetnimi predstavami polni medijske vrstice na Apeninskem polotoku, kjer s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem skuša pomagati nekdanjemu velikanu evropskega nogometa Milanu vrniti se na pota stare slave.

Da je Zadrčan (od)igral eno od najpomembnejših vlog tudi pri njegovem (nogometnem) razvoju, priznava odlični brazilski reprezentančni napadalec v vrstah 15-kratnega evropskega klubskega prvaka iz Madrida Vinicius Junior.

Luka Modrić in Vinicius Junior sta si delila garderobo madridskega Reala sedem sezon in pol. V tem času sta izvrstni brazilski nogometaš in neuničljivi hrvaški reprezentančni vezist stkala tesno prijateljsko vez.
Luka Modrić in Vinicius Junior sta si delila garderobo madridskega Reala sedem sezon in pol. V tem času sta izvrstni brazilski nogometaš in neuničljivi hrvaški reprezentančni vezist stkala tesno prijateljsko vez.
FOTO: AFP

"V svoji dozdajšnji karieri nisem imel te sreče, da bi zaigral skupaj s Cristianom Ronaldom, toda nimam česa obžalovati, saj sem dolga leta delil slačilnico s takšnima velikanoma, kot sta Luka Modrić in Karim Benzema," je v pogovoru z znanim streamerjem Ibaijem Llanosom uvodoma dejal 25-letni Brazilec.

"Kar uspeva Modriću, je z eno besedo noro. Je nekaj posebnega, šteje 41 let in še vedno igra na najvišji možni ravni. To zmore samo Luka. V nogometu ne obstaja nihče na podobni ravni, da igra tako dobro kot on pri tej starosti. Pred odhodom v Milano je tudi v Madridu zadnja leta kot veteran igral izjemno in nam pomagal do številnih lovorik. Luka je najboljši na svetu in zasluženo ga hvalijo na vsa usta, saj nas je veliko naučil. Zelo ga pogrešam," priznava Vinicius Junior.

Vinicius Junior ne skopari s hvalospevi na račun svojega nekdanjega klubskega soigralca Luke Modrića.
Vinicius Junior ne skopari s hvalospevi na račun svojega nekdanjega klubskega soigralca Luke Modrića.
FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je Brazilec razkril še nekaj zanimivosti, povezanih z Luko Modrićem. "Klicali smo ga 'vinagre' (v prevodu: kis, v Španiji je ta naziv namenjen zelo temperamentnim osebam, ki zlahka vzkipijo, a se hitro tudi umirijo, op.p.). Luka je sovražil poraze. Tudi ko smo pri ogrevanju izvajali igre za zabavo, je bil besen, če se je znašel na poraženi strani. Če pa je zmagal, je bil celoten trening nasmejan," se je smeje se na svojega dobrega prijatelja tudi z anekdoto spomnil Vinicius Junior. 

Z Modrićem v Realovi garderobi je Vinicius Jr. osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Tri naslove španskega prvaka, dve lovoriki za najboljši kolektiv na stari celini in en kraljevi pokal. Več kot dovolj za številne zgodbe in anekdote, ki jih bo lahko o sodelovanju z izjemnim Modrićem nekoč pripovedoval svojim otrokom in vnukom. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid vinicius junior luka modrić la liga

Brez zmagovalca v Neaplju

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
16. 02. 2026 10.28
Neverjetno da pri teh letih lahko igra se na tem nivoju in to po celo tekmo v seria a...preporodil milan...GRANDE LM10..
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
16. 02. 2026 09.56
Luka je res mašina, discipliniran je baje "u nulo"...no, logično, kaj dosega...
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
16. 02. 2026 09.49
No no kaj pa ibrahimović in on italijan
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534