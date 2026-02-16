'Kar uspeva Modriću, je noro. Zelo ga pogrešam'

Danes 41-letni Luka Modrić z neverjetnimi predstavami polni medijske vrstice na Apeninskem polotoku, kjer s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem skuša pomagati nekdanjemu velikanu evropskega nogometa Milanu vrniti se na pota stare slave. Da je Zadrčan (od)igral eno od najpomembnejših vlog tudi pri njegovem (nogometnem) razvoju, priznava odlični brazilski reprezentančni napadalec v vrstah 15-kratnega evropskega klubskega prvaka iz Madrida Vinicius Junior.

Luka Modrić in Vinicius Junior sta si delila garderobo madridskega Reala sedem sezon in pol. V tem času sta izvrstni brazilski nogometaš in neuničljivi hrvaški reprezentančni vezist stkala tesno prijateljsko vez. FOTO: AFP

"V svoji dozdajšnji karieri nisem imel te sreče, da bi zaigral skupaj s Cristianom Ronaldom, toda nimam česa obžalovati, saj sem dolga leta delil slačilnico s takšnima velikanoma, kot sta Luka Modrić in Karim Benzema," je v pogovoru z znanim streamerjem Ibaijem Llanosom uvodoma dejal 25-letni Brazilec. "Kar uspeva Modriću, je z eno besedo noro. Je nekaj posebnega, šteje 41 let in še vedno igra na najvišji možni ravni. To zmore samo Luka. V nogometu ne obstaja nihče na podobni ravni, da igra tako dobro kot on pri tej starosti. Pred odhodom v Milano je tudi v Madridu zadnja leta kot veteran igral izjemno in nam pomagal do številnih lovorik. Luka je najboljši na svetu in zasluženo ga hvalijo na vsa usta, saj nas je veliko naučil. Zelo ga pogrešam," priznava Vinicius Junior.

Vinicius Junior ne skopari s hvalospevi na račun svojega nekdanjega klubskega soigralca Luke Modrića. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je Brazilec razkril še nekaj zanimivosti, povezanih z Luko Modrićem. "Klicali smo ga 'vinagre' (v prevodu: kis, v Španiji je ta naziv namenjen zelo temperamentnim osebam, ki zlahka vzkipijo, a se hitro tudi umirijo, op.p.). Luka je sovražil poraze. Tudi ko smo pri ogrevanju izvajali igre za zabavo, je bil besen, če se je znašel na poraženi strani. Če pa je zmagal, je bil celoten trening nasmejan," se je smeje se na svojega dobrega prijatelja tudi z anekdoto spomnil Vinicius Junior. Z Modrićem v Realovi garderobi je Vinicius Jr. osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Tri naslove španskega prvaka, dve lovoriki za najboljši kolektiv na stari celini in en kraljevi pokal. Več kot dovolj za številne zgodbe in anekdote, ki jih bo lahko o sodelovanju z izjemnim Modrićem nekoč pripovedoval svojim otrokom in vnukom.