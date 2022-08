Karanović: Zgodil se je nerazumljiv padec, popotnica v Helsinke je slaba

"V drugem polčasu smo preveč zapletali, nismo imeli konkretnosti v dvobojih. Tekmeci so s hitrim obračanjem strani prišli do obetavnih situacij, izkoristili so ponujen prostor in zadeli dvakrat, kar je psihološko vplivalo na našo ekipo in na nadaljnji potek tekme. Pričakoval sem celo bolj dinamičnega nasprotnika. Kar smo delali v prvem polčasu, je bilo dobro. Če pa dobiš gol takoj v nadaljevanju tekme, pride, razumljivo, do določenih težav v igri," je na novinarski konferenci dejal domači trener.

"Precej mladih igralcev je brez evropskih izkušenj in očitno je to vplivalo na podobo v nadaljevanju tekme. Pri obeh prejetih zadetkih se nismo odzvali dobro, naivno smo izpadli. Prvi gol je večji del ekipe, v kateri je ogromno igralcev brez kilometrine v tovrstnih dvobojih, presekal. Po tem šoku se nismo pobrali. Breme je po spremembah, ki so se zgodile v moštvu, padlo na več mlajših igralcev, od tod tudi več nihanj v igri," je vzroke za padec igre v drugem polčasu pojasnil Karanović.