Karanović po derbiju: Čestitke fantom, toda evforija ni dovoljena

Koper, ki je drugi na ligaški lestvici za vodilnim Mariborom zaostaja za šest točk, Olimpija pa za deset točk, do konca državnega prvenstva je sicer le še šest krogov. "Velika zmaga. Če pogledamo tradicijo derbijev, je minilo veliko časa, odkar nismo doživeli trenutkov slavja v Ljudskem vrtu. Pomembno je bilo prekiniti to neprijetno serijo, ob tem smo v boju za naslov prvaka potrebovali tri točke in s pametno igro nam je uspelo priti do zaslužene zmage,” je po tekmi za klubsko spletno stran dejal trener domačih Radovan Karanović.

"Morali smo biti odgovorni, zbrani vseh 90 minut. Izvedba ni bila brezhibna, vsi posamezniki niso bili najvišjem želenem nivoju, kar se je poznalo pri igri. Dobro smo delali v obrambi, nam pa je zmanjkalo pri organizaciji napadov. Razumljivo so čutili odgovornost in pritisk, toda prav vsi fantje si zaslužijo čestitke, saj so se borili, garali, vmes tudi trpeli, so pa pripeljali tekmo do želenega razpleta," je bil zadovoljen Karanović.

“Glede na to, kar sem videl ob prihodu v slačilnico po tekmi, je bilo najbolj opazno ob veselju, da so si fantje oddahnili. Prejšnji rezultati so prinesli breme derbija. Opravili smo veliko delo, toda pred nami je še šest tekem, marsikaj se bo še dogajalo. Veseli smo, da smo prekinili neprijeten niz, a moramo nadaljevati po isti poti. Povečali smo prednost pred Olimpijo, a je prvi zasledovalec Koper in evforija nikakor ni dovoljena," je še dodal mariborski strateg.