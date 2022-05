Karanović: Izjava trenerja Brava napoveduje njihovo popolno mobilizacijo

Pred slovenskimi klubi je "odločilnih" 270 minut. Oprtih je kar nekaj vprašanj, tudi tistih ključnih: kdo bo prvak, kdo gre v Evropo in kdo bo zadržal prvoligaški status v naslednji sezoni. "Ne razmišljamo predaleč vnaprej, preračunljivosti ni. Prav tako je arhivirana prejšnja tekma proti Kopru. Opravili smo vse, kar smo predvideli med tednom, v ospredju je le temeljita priprava na Bravo in vse moči bomo usmerili v sobotno tekmo," je za uradno spletno stran kluba dejal Radovan Karanović, ki mora tokrat poseči po nekaj več spremembah v predvidenem načrtu za tekmo. Z iskanjem nekaterih novih rešitev, saj bodo manjkali "porumeneli" Martin Milec, Rok Kronaveter in Jan Repas. "Zavedamo se, da ne bomo imeli na razpolago treh kaznovanih igralcev, zato iščemo nove rešitve znotraj ekipe. Med tednom smo preizkusili določene kombinacije, najbolj pomembno je, da igralci vedo, kakšne so njihove zadolžitve. Antolin je denimo že dokazal, da lahko izpolni zahteve v zvezni vrsti, prav tako so krilni in bočni igralci, ki so morda vmes manj igrali, pripravljeni prispevati svoj delež. Kader je širok, kar so fantje dokazali že večkrat," dodaja strateg vodilnih vijoličastih. Bravo je v specifičnem dvoboju pred dvema mesecema v Ljudskem vrtu Mariboru že prekrižal načrte ... "Izjava njihovega trenerja po porazu z Olimpijo pomeni, da sledi pri njih popolna mobilizacija zaradi nekaj slabših rezultatov na zadnjih prvenstvenih tekmah. Sicer pa nasploh, ne glede na njihovo trenutno stanje, nismo pričakovali nič manj zahtevne naloge. So ekipa, ki je sposobna povzročiti težave vsakemu nasprotniku, kar dokazuje tudi uvrstitev v finale pokala. Vemo, kaj nas čaka v dvoboju z Bravom in moramo narediti vse, da se vrnemo iz Ljubljane kot zmagovalci."