Ne glede na zadnje govorice Karanović še vedno verjame v svoje moštvo

Ko so glave še vroče, je težko povedati kar koli pametnega, poudarjajo iz vijoličastega tabora. Po prespani noči pa (še vedno) prevladuje mnenje, da je trenutno največja težava mariborskega moštva neučinkovitost v napadu.

"Le nekaj trenutkov po izgubljeni tekmi je zelo težko rezonirati določene stvari. Najbolj sem nesrečen zaradi igralcev, ki so dali vse od sebe. Če bi Žan Vipotnik meril v polno, bi bil nadaljnji potek tekme verjetno drugačen. Igro na sredini igrišča smo namensko prepustili tekmecu, takšna je bila naša strateška usmeritev. Ne bežimo od dejstva, da se nahajamo v obdobju, ko močno peša učinkovitost moštva, na drugi strani pa po lastnih neumnostih prejemamo (pre)poceni zadetke. Kljub nekaj zdrsom v zadnjem obdobju ostajam optimističen, kar želim prenesti tudi na ekipo. Ne glede na zadnje govorice in natolcevanja v medijih se normalno pripravljamo za naslednje preizkušnje. Kot sem že dejal, najbolj mi je žal nogometašev, ki kažejo pravi odnos na treningih in tekmah, toda smo v obdobju, ko nam preprosto nič ne gre, kot smo si začrtali," je po tekmi potarnal trener Maribora Radovan Karanović, ki mu klubsko vodstvo (za zdaj) še zaupa vodenje članskega moštva.