Karanović ni več trener Maribora

Radovan Karanović je vodil moštvo na 39 tekmah, zabeležil 19 zmag, 8 neodločenih rezultatov in 12 porazov. Med prejšnjo sezono je ekipo, ki jo je ob odhodu njegovega predhodnika Simona Rožmana prevzel na šestem mestu, dvignil in popeljal do naslova prvaka. Neuspešna otvoritev projekta 2022/23, ko smo po petih prvenstvenih krogih s štirimi porazi na zadnjem mestu in smo skupaj nanizali šest zaporednih porazov, pa je pomenila razlog za spremembo na klopi. "Od danes naprej Radovan Karanović ni več glavni trener NK Maribor. Verjeli smo do konca in bili popolnoma osredotočeni pri namenu, da skušamo obrniti zadeve. Takšne odločitve so težke, a to je trenutek, ko se tako klub kot jaz v moji vlogi moramo odzvati. V našem primeru je bila reakcija nujno potrebna. Vemo, kaj je pred nami, kaj nas čaka in morali smo povleči takšno potezo. Z naše strani zahvala trenerju za opravljeno delo, skupaj smo dosegli velike zadeve, tega ne gre pozabiti. Pri svojem delu je vztrajal do konca in storil vse, da bi vrnil moštvo na zmagovito pot. Klub mu je namenil podporo, a rezultatskega preobrata ni bilo in to je tista plat športa, ko se moramo odzvati. Najti je treba novo energijo, vrniti fante v ustrezno stanje, da pokažejo, kar zmorejo in obrniti zadeve v drugo smer," je odločitev o spremembi na klopi za klubsko spletno stran pojasnil športni direktor Marko Šuler.