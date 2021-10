Karanović ostaja na vijolični klopi? 'Status je isti. O nadaljnjem sodelovanju bo odločalo vodstvo'

"Dobro smo izkoristili dneve reprezentančnega premora. Fantje, ki so ostali tukaj, so intenzivno trenirali, dočakali pa smo tudi vrnitev reprezentantov in zaključni del priprav na sobotno tekmo bomo opravili v polnem številu. Dosegli smo namen in postorili določene stvari, predvsem glede zadev, pri katerih smo se na prejšnjih tekmah slabo odzivali, tako da optimistično pričakujemo naslednjo tekmo," v pričakovanju novega izziva za uradno klubsko spletno stran pravi Radovan Karanović, ki ostaja v vlogi začasnega trenerja in skuša s sodelavci moštvu povrniti zmagovalno miselnost. "Glede mojega statusa ni sprememb, o nadaljnjem sodelovanju bo odločalo vodstvo kluba. Športni direktor mi je že pred derbijem dejal, naj pripravim delovni načrt za naslednje obdobje. Pomembno je, da mi ekipa sledi in izpolnjuje zahteve. Odkar sem prevzel ekipo, skušam v sodelovanju s fanti obnoviti samozavest in najti pot do zmagovite serije. Smer je prava, iz treninga v trening postajamo bolj tekmovalni. Ne gre le za kar najboljše izpolnjevanje določene vaje, ampak močno izraženo željo po zmagi v vsaki situaciji. To je dober znak, najpomembnejše pa je, da zadeve s treningov na ustrezen način prenesemo na tekme. Skupaj bomo storili vse, da pridemo v serijo dobrih rezultatov. Potem se bo tudi celotno ozračje okoli kluba dvignilo na še višji nivo."



Kakšno je kadrovsko stanje v mariborski slačilnici?

"Žugelj je prišel z reprezentančne akcije poškodovan, v četrtek je opravil prvi trening z moštvom in z njegovim nastopom bomo morali počakati do sobote. Tavares, Pihler in Maher ostajajo na seznamu poškodovanih. Milec, ki je bil poškodovan pred premorom, je brez zapletov opravil oba delovna tedna v tem premoru in bo znova med kandidati za začetno enajsterico," za uradno spletno stran vijoličastih še pravi Karanović.