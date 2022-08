Karanović po novem porazu: Nismo si zaslužili, da se nam to dogaja

nogometaši Maribora se s severa Evrope vračajo z novim porazom. HJK Helsinki jih je s skupnim izidom 3:0 vrgel iz kvalifikacij za Ligo Evropa v play-off za Konferenčno ligo. Po petem zaporednem porazu se je oglasil trener slovenskih prvakov Radovan Karanović: "Trudimo se po najboljših močeh in to se nam mora obrestovati."

"Neverjetno ... Spet smo bili kaznovani iz pol priložnosti, potem poskušali priti do gola, a nam je namero dvakrat preprečil domači vratar z zelo dobrima obrambama. Tokrat smo na tem igrišču naredili preveč tehničnih napak, predvsem v organizaciji igre. Če želiš zmagati, moraš biti bolj natančen pri oddaji žoge. To nam ni uspevalo. Izkazalo se je, da je tudi drugačna podlaga na umetni travi vplivala v določeni meri na izvedbo. Fantom želje ne gre oporekati, toda te tehnične težave so pripomogle k temu, da se je nasprotnik lažje ubranil," je svoj pogled na dogodke v Helsinkih podal trener Mariborčanov Radovan Karanović. 'Časa za trening ni' Peti zaporedni poraz slovenskih prvakov je ubil sanje o nastopu v Ligi Evropa. Živi pa še upanje o nastopu v skupinskem delu Konferenčne lige. "Moramo razumeti navijače, da so nezadovoljni, toda dejstvo je, da je to mlada, obetavna razvojna ekipa, ki ima svojo prihodnost. Trenutno smo v slabi fazi, zaradi različnih okoliščin, toda treba je pozitivno gledati na zadeve in prepričan sem, da se bodo rezultat obrnili v našo prid. Naš problem izhaja tudi iz spoznanja, da časa za trening ob tem zgoščenem koledarju ni, tako da moramo določene zadeve popravljati tudi med posameznimi tekmami," je okoliščine petih zaporednih porazov v domačem prvenstvu in Evropi poskušal pojasniti trener, ki se je razumljivo znašel pod velikim pritiskom.

icon-expand Maribor - HJK Helsinki FOTO: Aljoša Kravanja

V Evropi na zadnjih štirih srečanjih niso dosegli zadetka, kljub temu se Karanović ne predaja: "Znova nismo bili na igrišču v podrejenem položaju, a so fantje zaradi negativne serije zdaj že pod velikim pritiskom. Tudi novi igralci so storili vse, da bi prispevali svoj delež. Ukvarjamo se s tem, da bi razbremenili igralce, a je opazno pri oddaji žoge in pri zaključkih pomanjkanje sproščenosti, saj smo v kratkem času prišli iz stanja, ko smo kot ekipa delovali zelo dobro, do neprijetne situacije, ko imamo opazne težave. Toda ohraniti moramo mirnost, trudimo se po najboljših močeh in to se nam mora obrestovati."