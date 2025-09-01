Karanović po porazu iskren: Olimpija je pokazala večjo željo

V sedmem krogu slovenskega prvenstva smo pospremili prvi večni derbi letošnje sezone. Olimpija je v Stožicah slavila z 1:0, po mnenju mariborskega trenerja Radovana Karanovića pa je bila zapravljena enajstmetrovka začetek konca.

Olimpija – Maribor FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mariborčani so imeli v Stožicah v 22. minuti najlepšo možno priložnost za spremembo začetnega izida. Po igri z roko v kazenskem prostoru Olimpije je glavni sodnik Mihael Antić pokazal na belo piko, enajstmetrovko pa je zelo slabo izvedel Benjamin Tetteh, katerega strel je ubranil Matevž Dajčar. "Prepoceni smo zapravili enajstmetrovko, tukaj je bil, žal, začetek konca. Če bi zadeli, bi bil motivacijski dejavnik v nadaljevanju drugačen. Žal pa potem ni bilo pravega odziva moštva, med celotno tekmo je bilo vse skupaj preveč nepovezano," je uvodoma dejal Radovan Karanović.

Radovan Karanović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Sedem minut kasneje smo videli edini zadetek na tekmi, s svojim prvencem v dresu Olimpije je tekmo odločil Jošt Urbančič. Trener vijoličastih je zmajem čestital za zmago in izpostavil premajhno željo svojih varovancev: "Pričakoval bi, da bo dnevna forma na ravni derbija. Premalo posameznikov je bilo na želeni ravni. Žal mi je naših navijačev, ki so prišli v velikem številu. Vem, da so verjeli, da bodo videli našo boljšo predstavo in moram se jim opravičiti za prikazano. Predvsem sem bil nezadovoljen z napadalnim delom ekipe. Slabi smo bili v fazi branjenja, v fazi napada pa premalo konkretni. Lahko le čestitam Olimpiji za zasluženo zmago, pokazali so večjo željo."

Olimpijo po reprezentančnem premoru čaka gostovanje pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Muro. Vprašanje je, kdo bo takrat sedel na klopi 16-kratnih prvakov. "Do tekme se nismo pogovarjali o tem, tudi po tekmi ne. Videli bomo, kaj bo prineslo nadaljevanje," je svoje misli sklenil Karanović.