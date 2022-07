Karanović po zadnji pripravljalni tekmi: Če gledamo rezultatsko, so manjkale zmage

" Gledano v celoti je bilo precej dobrih zadev, a tudi kar nekaj takšnih, ki jih bo treba odpraviti in se na uradnih tekmah ne bodo smele dogajati. Ne moremo mimo spoznanja, da smo imeli v skupnem seštevku kar precej priložnosti. Številne obetavne situacije so ostale neizkoriščene, a kažejo na spodbudna spoznanja o ustvarjalnosti v igri. Poskušali smo vzporedno opraviti različne dejavnosti, zaradi kadrovskih sprememb nekatere zadeve postavljamo na novo in izkoristiti moramo priložnost, da skrajšamo čas za uigravanje ekipe, ki se izoblikuje na novo. Predvsem v ofenzivnem delu ," je za uradno spletno stran kluba sprva dejal Radovan Karanović. " Načeloma imamo že izoblikovano podobo igre in ekipo, a se lahko zgodi še kakšna sprememba. Začetna enajsterica za evropsko premiero še ni določena, fantje so s prizadevnostjo opozarjali nase in tudi v prihodnjih dneh še lahko razrešimo morebitno dilemo na posameznem igralnem položaju ," je o možni udarni enajsterici spregovoril mariborski strateg in ocenil rezultatsko plat priprav ...

"Če gledamo rezultatsko, so manjkale zmage, tega se zavedamo. Te prinašajo še večjo motivacijo in boljše psihološko stanje. Niso pa rezultati odločilni dejavniki v tem obdobju. Če se vrnemo nazaj, k zimskim pripravam, tudi v Turčiji nismo nizali zmag, pa smo imeli potem zelo dober spomladanski del. Prihajamo v priložnosti in to je dobra popotnica. Skrbelo bi me, če ne bi. Ob tem smo rotirali ekipo, med tekmami so se dogajale različne zadeve, tudi intenzivnost treningov je zahtevala davek v obliki svežine in ocena je zadovoljiva. Opazna je bila razlika tudi pri reprezentantih, ki, razumljivo, zaradi poznejše priključitve še niso na želenem nivoju telesne pripravljenosti, so pa pomembni člani ekipe. S tem se bomo morali soočati tudi v prihodnje, vendar odtehtajo pozitivne zadeve in vsi skupaj lahko optimistično pričakujemo otvoritev sezone," je bil v pogovoru za klubsko spletno stran izčrpen Radovan Karanović.