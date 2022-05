Karanović: Najprej sem želel preživeti do reprezentančnega premora

Prvoligaška nogometna sezona se je devetič odločila v zadnjem krogu. Sedmič so bili v igri Štajerci, ki so bili doslej uspešni štirikrat. Leta 1999 so v neposrednem obračunu za vrh lestvice ugnali Gorico, dve leti pozneje Olimpijo, sezono zatem pa Primorje, letos pa so uspešno opravili gostovanje v Murski Soboti. Praznih rok pa so ostali ob koncu sezon 2020/21, 2017/18 in 2003/04, ko je bil prvič troboj za prvaka - tistega je dobila Gorica, ki se po osvojeni 2. SNL spet seli med prvoligaše.

Maribor je sezono začel s Simonom Rožmanom, a ga je septembra zamenjal Radovan Karanović. Takrat na Štajerskem ni šlo vse po željah, saj je prednjačil Koper z Zoranom Zeljkovićem na čelu. Če je slednji proti vsem pričakovanjem ves čas vodil bitko za prvaka, pa so vijolični na prave obrate prišli po zamenjavi oziroma v drugem delu sezone. V tem pa so spet skorajda zapravili kapital, saj je Koper v 34. krogu spet končal na vrhu lestvice. Toda po osvojitvi pokalnega tekmovanja so Primorci nato v predzadnjem krogu pokleknili pred v drugi polovici sezone hajdukovsko osveženimi Radomljami in se sami oddaljili od svojega drugega, Mariboru pa odprli pot do rekordnega 16. naslova. Do tega so prišli Štajerci, ki jih čaka nastop v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tekmeca bodo dobili 14. junija, sami pa bodo med nosilci.