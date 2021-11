Karanović: Prisotnega je bilo precej negativizma okoli kluba, zato je dragocen odziv s tribun

Aktualni slovenski nogometni podprvaki iz Maribora so v derbiju PLTS ugnali Koper (2:0) in se na vrhu razpredelnice točkovno izenačili z ljubljansko Olimpijo in Primorci. Vsi trije klubi imajo po petnajstih odigranih tekmah osvojenih 27 točk.

icon-expand Ognjen Mudrinski FOTO: NK Maribor

Prijeten ponedeljkov večer v Ljudskem vrtu, kot poročajo na uradni klubski spletni strani. Aplavzi s tribune med tekmo, po tekmi ... "Čestitati moram ekipi in navijačem, vsi so bili na želenem nivoju. Čutila se je velika podpora, ki je pomenila fantom dragoceno spodbudo. Zelo sem bil zadovoljen s prikazanim, zasluženo smo zmagali," je po dvoboju s Koprom za uradno klubsko spletno stran izpostavil Radovan Karanović, ki je po ustavitvi rezultatskega zdrsa v šestih prvenstvenih tekmah pripeljal moštvo do izenačenja po številu točk na vrhu lestvice. Za trenutka, ki sta prinesla slavje, je poskrbel mož odločitve in dvakratni strelec, Ognjen Mudrinski. "Veseli me, da se mu je odprlo. Odločil je tekmo, kar si je tudi zaslužil, saj vlaga velik trud. Na prejšnjih tekmah nekajkrat ni imel sreče, tokrat je bil na pravem mestu. Upam, da mu bo to le še dodaten motiv za prihodnje tekme. Žal pa ni mogel dokončati tekme. Že ob polčasu je dejal, da čuti bolečine, po drugem zadetku je sam iskal menjavo, v nasprotnem primeru ga ne bi zamenjal."

icon-link Maribor - Koper FOTO: Sofascore.com

Med moštveno predstavo je (začasni) trener vijoličastih v pogovoru za uradno spletno stran kluba izpostaviti tudi delež vratarja Ažbeta Juga, ki se se je izkazal z izjemnima obrambama ob soočenju z Laminom Colleyjem. "Ob strelskem učinku Mudrinskega bi rad pohvalil tudi vratarja Juga, ki se je izkazal ob njihovih dobrih situacijah in s tem še dodatno dvignil ekipo. Po vodstvu smo bili še bolj samozavestni in pripeljali tekmo do konca brez težav. Smo pa bili ekipno zelo dobri. Bili smo več pri žogi, želeli smo biti aktivnejša ekipa na način, da bi tekmeci morali loviti nas, kar nam je tudi uspelo. Razen tistih dveh situacij, ko je Colley prišel pred Juga, si tekmeci drugih priložnosti niso ustvarili. Želeli smo si igrati, to je bilo zelo pomembno. Še vedno zapravimo preveč žog, to moramo popraviti. Je pa bilo opazno, da so se gostje večino časa branili in ni bilo enostavno priti do zaključkov."

icon-expand Ažbe Jug FOTO: Damjan Žibert

Po prvi četrtini prvenstva smo osvojili 13 točk, zdaj 14 v šestih tekmah in prišli do izenačenja pri vrhu lestvice (Koper 27, Olimpija 27, Maribor 27). "Najbolj pomembno je, da smo se vrnili v boj za vrh. Vemo, kje smo bili pred enim mesecem. Obeta se zanimivo nadaljevanje sezone, kdor bo najbolj osredotočen, bo prvi prišel do cilja." Je lahko ta tekma tista prelomnica za še uspešnejšo in bolj samozavestno podobo moštva v nadaljevanju sezone? "Nedvomno pomeni velik zagon in dodaten motiv, toda moramo ostati mirni ter se že usmeriti k pripravam na dvoboj z Bravom. Dejstvo pa je, da bo ta zmaga prinesla ogromno dobrega. Bistvenega pomena je, da igralci začutijo svojo moč in verjamem, da nas ta tekma lahko pelje v želeno smer. Upoštevati je treba, da so nekateri vmes imeli težave s poškodbami ali niso bili v pravi formi ob pomanjkanju tekmovalnega ritma. Ob tem je bilo prisotnega precej negativizma okoli kluba, zato je dragocenega pomena ta odziv s tribun med tekmo s Koprom. Želimo si, da bi ljudje prepoznali trud fantov in bili ves čas tista dodatna energija."