Karibska nogometna zveza podprla ponovno izvolitev Infantina

Gianni Infantino je pred kratkim dvakrat obiskal Karibsko otočje, med drugim tudi ta teden, da bi si zagotovil podporo tega bloka, kljub še vedno trajajočim polemikam glede njegovega opuščenega naložbenega načrta za svetovno prvenstvo. "Zveza CFU priznava razvojne pobude Fife, vključno z vlaganji v nogometno infrastrukturo, tehnične programe, tekmovanja, mladinski in ženski nogomet ter krepitev institucionalnih zmogljivosti," so zapisali v sporočilu za javnost karibske konfederacije.

Za članice CFU, med katerimi številne še vedno delujejo z omejenimi finančnimi in kadrovskimi viri, so ti programi prispevali h krepitvi razvoja nogometa in ustvarjanju novih priložnosti po vsej regiji. "Svoje skupno stališče smo oblikovali po posvetovanju s članicami. S tem izražamo pomen preglednosti, skupnega odločanja in spoštovanja glasu svojih članic," so še sporočili pri karibski zvezi.

Obenem pa dodali še poziv k večji preglednosti, dobremu upravljanju in pomembnim reformam znotraj nogometne družine. "Svojo podporo izražamo ob pričakovanju, da bo Fifa še naprej krepila odgovornost, spoštovala najvišje standarde upravljanja in izvajala potrebne reforme, da bi zagotovila enakopravno zastopanost in obravnavo vseh svojih članic," so sklenili pri karibski nogometni zvezi.

To je že drugi pomemben volilni blok, ki je izrazil podporo Infantinu. Prejšnji mesec ga je za nov mandat podprla Azijska nogometna zveza, ki zastopa 47 nacionalnih zvez.