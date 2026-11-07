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Nogomet

Karibska nogometna zveza podprla ponovno izvolitev Infantina

Kingston, 07. 11. 2026 09.15 pred 7 urami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Karibska nogometna zveza (CFU) je uradno izrazila podporo ponovni izvolitvi Giannija Infantina za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na prihodnjih volitvah leta 2027. Karibska zveza ima 31 držav članic, od katerih jih ima 25 pravico glasovanja.

Gianni Infantino je pred kratkim dvakrat obiskal Karibsko otočje, med drugim tudi ta teden, da bi si zagotovil podporo tega bloka, kljub še vedno trajajočim polemikam glede njegovega opuščenega naložbenega načrta za svetovno prvenstvo. "Zveza CFU priznava razvojne pobude Fife, vključno z vlaganji v nogometno infrastrukturo, tehnične programe, tekmovanja, mladinski in ženski nogomet ter krepitev institucionalnih zmogljivosti," so zapisali v sporočilu za javnost karibske konfederacije.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Za članice CFU, med katerimi številne še vedno delujejo z omejenimi finančnimi in kadrovskimi viri, so ti programi prispevali h krepitvi razvoja nogometa in ustvarjanju novih priložnosti po vsej regiji. "Svoje skupno stališče smo oblikovali po posvetovanju s članicami. S tem izražamo pomen preglednosti, skupnega odločanja in spoštovanja glasu svojih članic," so še sporočili pri karibski zvezi.

Obenem pa dodali še poziv k večji preglednosti, dobremu upravljanju in pomembnim reformam znotraj nogometne družine. "Svojo podporo izražamo ob pričakovanju, da bo Fifa še naprej krepila odgovornost, spoštovala najvišje standarde upravljanja in izvajala potrebne reforme, da bi zagotovila enakopravno zastopanost in obravnavo vseh svojih članic," so sklenili pri karibski nogometni zvezi.

To je že drugi pomemben volilni blok, ki je izrazil podporo Infantinu. Prejšnji mesec ga je za nov mandat podprla Azijska nogometna zveza, ki zastopa 47 nacionalnih zvez.

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Rok za vložitev kandidatur za predsednika se izteče 18. novembra. Prvi izzivalec se je pojavil v četrtek, ko je član sveta Fife Kohzo Tashima – Infantinov sodelavec že skoraj 11 let – napovedal, da namerava kandidirati za predsednika. Infantinove možnosti za ponovno izvolitev so se znatno povečale zaradi načrta Fife, da finančna sredstva za nacionalne zveze zviša z deset na 25 milijonov dolarjev.

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KOMENTARJI2

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Customer1
07. 11. 2026 10.40
Si predsednik FIFA. Imaš odlično plačo, svetovno slavo, sanjski poklic in če ti zdravje služiš, ne potrebuješ na tem svetu ničesar več, v materialnem smislu seveda. Ampak ne! Človek je požrešen, ne zadostuje mu milijonska plača, grabi vedno več in to na nepošten način. Se temu čudite? Poglejte naokrog, a je večina ljudi drugačnih? Ne. Nikoli jim ni dovolj.
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+1
1 0
borjac
07. 11. 2026 09.50
Karibske države , afriške države , in ...... precej več jih je kot Evropskih držav , vsak ima svoj glas , Infantino pa jih je VSE KUPIL .... luksuzni dopust , nov avto .... in stvar je rešena , glas za Lopova Infantina , morali bi spremeniti sistem glasovanja , ne morejo imeti "zelenortski otoki z 250.000 prebivalci kot " enak glas kot nogometna 80 milijonska Nemčija ????
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+2
2 0
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