Karim Benzema je še enkrat dokazal, da je z drugega planeta

Madridski Real je najtrofejnejši klub v tem elitnem evropskem tekmovanju. Najbolj želeno lovoriko Lige prvakov so v zrak dvignili že 13-krat. Letos torej naskakujejo 14. naslov. In eden najbolj zaslužnih igralcev za to je v letošnji sezoni neuničljiv francoski napadalec Karim Benzema . Včeraj je svoji številki prištel še dva zadetka, skupaj jih ima v nogah že 14, na prvem mestu strelcev letošnje sezone Lige prvakov pa je ugnal Poljaka Roberta Lewandowskega , ki jih šteje 13. Benzema je kar devetkrat zadel v izločilnih tekmah, kar je zares neverjetna številka. Pet jih je priigral v skupinskem delu. Trije zadetki proti Parižanom in še dodatni trije na prvi tekmi proti Chelseaju so govorili sami po sebi. Toda Benzema je zadel tudi odločilen zadetek na drugem srečanju z Londončani. Dva, ki ju je pristreljal proti Cityju in tako obdržal ekipo nad vodo, sta le češnja na vrhu torte. Toda sezona s tem ni končana. Benzema ima priložnost, da številke le še izboljša. V letošnji sezoni bo tako postal najboljši strelec tega elitnega tekmovanja.

V športnem svetu pa je včeraj završalo tudi glede njegove izvedbe 11-metrovke. Osupljiva izvedba, 'panenka', kot je poimenovana ... Nogometnim privržencem so se cedile sline. Na sredini prvenstveni tekmi Osasune proti Real Madridu je v sedmih minutah zapravil kar dve enajstmetrovki (vsega skupaj je zgrešil tri od zadnjih štirih). Toda to ni preprečilo končnega slavja belih tistega dne (1:3). In to tudi ni preprečilo izvedbe enega izmed najpomembnejših strelov torkovega večera. Benzema je znova zablestel in dokazal, da igra nogomet svojega življenja. Bil je hladen kot led, so privrženci zapisali na Twitterju. In Ederson je bil premagan. Kasneje je povedal: "Vedno imam v glavi, da če ne izvedeš enajstmetrovke, ne boš nikoli zgrešil enajstmetrovke. Gre za mentalno trdnost, imam kar veliko zaupanja vase, zato sem se odločil in izšlo se je dobro." Način, ki ga je Benzema izbral, je pokomentiral tudi Carlo Ancelotti. "Nekoliko me je presenetil. Ima takšno osebnost, da lahko izvaja enajstmetrovko na takšen spektakularen način." In ja, v tej sezoni je vse, kar Karim Benzema počne, več kot spektakularno. In za zdaj ne kaže na to, da se bo pri tem ustavil. Njegovi oboževalci, predvsem pa oboževalci same nogometne igre, so zagotovo željni še več vsega.