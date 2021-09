Karim Benzema z Realom začenja lov na svojo peto evropsko krono

Z naskokom najuspešnejši klub v zgodovini Lige prvakov, Real Madrid, bo skušal v tej sezoni priti do že 14. evropske krone. Pri tem mu bo v izdatno pomoč prvi napadalec in eden najboljših igralcev v klubski zgodovini Karim Benzema. Po odhodu Cristiana Ronalda je nanj padlo še več strelskega bremena, a zdi se, da mu to ne povzroča težav. Če bo med strelci že drevi proti Interju (prenos na Kanalu A in VOYO), se bo na četrtem mestu lestvice strelcev v Ligi prvakov odlepil od Raula Fernandeza. Oba sta doslej dosegla po 71 zadetkov.