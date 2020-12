Karim Benzema z zadetkoma junak Realove zmage proti Athletic Bilbau

Raul Garcia, nekdanji nogometaš Atletica iz Madrida, je z "mesarjenjem" nekdanjih mestnih rivalov začel že v šesti minuti. Po grobem prekršku mu jeJesus Gilnemudoma pokazal rumeni karton. Le sedem minut kasneje pa je Garcia vajo ponovil, tako da Gilu ni preostalo drugega, kot da ga izključi. Real se je hitro znašel v številčni prednosti, česar pa ni znal izkoristiti. Prvo zares omembe vredno priložnost so si domači priigrali šele v 44. minuti, ko je sprožil Vinicius Junior, Unai Simonni imel večjih težav. V sodniškem dodatku prvega polčasa pa je z mojstrovino v svojem slogu Madridčane v vodstvo popeljal Toni Kroos, ki je z razdalje odlično zadel žogo, ta pa je nato končala v spodnjem levem kotu gostujočih vrat.

Gostje pa so kljub igralcu manj sanjsko odprli drugi del igre. Ander Capa je v kazenskem prostoru Reala dočakal ugodno situacijo, iz katere je sprožil naravnost v Thibauta Courtoisa, kar je Belgijec še uspel ubraniti, a se je na srečo Baskov žoga znova odbila do Cape, ki je v drugo le izkoristil odličen položaj in tako poskrbel za izenačenje na 1:1. Nato se je Real dolgo mučil, da bi prišel nazaj v vodstvo, muk pa ga je naposled odrešil kdo drug kot Karim Benzema. Prvi napadalec galaktikov je z glavo kronal aisstenco Danija Carvajala v 73. minuti. Izid srečanja 3:1 pa je v drugi minuti sodniškega dodatka postavil prav zimzeleni Francoz, ki je tokrat v zadetek pretvoril podajo Luke Modrića po lepi ekipni akciji.