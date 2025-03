Karničnik: Dokazali smo, da se znamo tudi odlično braniti

"Bilo je zelo težko, saj je Lugano odlična ekipa. Skozi celotno tekmo igrajo visoki pressing po celem igrišču, igralec na igralca, tako da smo se morali sproti prilagajati na njihovo igro. Po doseženem zadetku smo se nekoliko preveč povlekli v obrambo, ampak ne zato, ker bi si to sami želeli, temveč nas je v to prisilil tekmec s svojo kakovostjo. Dokazali smo, da se znamo kot ekipa tudi zelo dobro braniti, ko je to seveda potrebno," je po minimalni, a zlata vredni zmagi Celjanov dejal slovenski reprezentančni desni bočni branilec Žan Karničnik .

Tudi strelec edinega gola na tekmi je žarel od zadovoljstva. "Redko kdaj se znajdem v situaciji, da dosežem zadetek z glavo. V tekmo smo vstopili zelo samozavestno, stopili na žogo, vsaj v uvodnih 20 minutah, nato pa je Lugano prevzeti vajeti igre v svoje noge. Morda smo se po danem zadetku malo preveč povlekli v obrambo, morali malce potrpeti in na koncu povsem zasluženo slavili zmago. Storili smo precej tehničnih napak, ampak najpomembneje je, da smo kot moštvo prikazali zelo zrelo igro," je izpostavil odlični vezist Tamar Svetlin.

"Šlo je za tekmo, kjer smo morali braniti veliko situacij, saj je tekmec igral dobro. Po tekmi sem dobil sicer občutek, da bi lahko bilo še boljše. A opravili smo dobro delo, še posebej v obrambi, pokazali smo, da je Celje dobro tudi v obrambi. Pritisnili smo dobro, z žogo bi morali biti nekoliko bolj potrpežljivi in mirni. To bomo potrebovali naslednji teden, te zadnje podaje in situacije, kjer smo dobili žogo in želimo instantno zadeti, namesto da odigramo še kakšno podajo. To moramo spremeniti za naslednjo tekmo," pa je povedal strateg Celja Albert Riera.