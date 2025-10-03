Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Karničnik: Ko smo na želeni ravni, nas je praktično nemogoče premagati

Celje, 03. 10. 2025 10.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , J.L.
Komentarji
9

Celjski nogometaši so na najboljši možni način vstopili v novo evropsko jesen. Že na uvodni stopnički skupinskega dela Konferenčne lige so na domači zelenici po izjemni predstavi povsem nadigrali grškega velikana AEK-ja iz Aten (3:1) in s tem vrgli rokavico prihodnjim tekmecem. Vzdušje v celjskem taboru po tekmi je bilo končnemu izidu primerno, samozavest pa zgolj še raste ...

In prav samozavest je bržkone ključen dejavnik v tej zelo uspešni celjski zgodbi, ki iz tedna v teden navdušuje ljubitelje nogometa na sončni strani Alp.

Varovanci trenerja Alberta Riere so tako uprizorili še enega v nizu impozantnih nogometnih večerov, ki bodo še dolgo ostali zasidrani v srcih celjskih navijačev. Teh je na tribunah vse več, kar dovolj zgovorno priča, da tudi najpomembnejša postranska stvar na svetu v sicer zelo rokometno obarvanem mestu pridobiva na vse večji veljavi.

"To je eden od naših glavnih ciljev, da po domače povedano podžgemo našo publiko, da na vsaki domači tekmi napolni tribune stadiona. Za to se igra nogomet in po mojem mnenju si bučno podporo tudi zaslužimo," meni eden najizkušenejših posameznikov v vrstah trenutno premočno vodilnega moštva v slovenskem državnem prvenstvu Žan Karničnik.

Bočni branilec slovenske izbrane vrste ni skrival zadovoljstva po še eni odlično odigrani tekmi in prepričljivi zmagi s 3:1. "Ne glede na to, za kako slovitega tekmeca gre, mi vedno igramo svojo igro. V zadnjem obdobju se nam dogaja, da moramo po začetnem zaostanku loviti rezultat, kar seveda ni dobro in si tega nikakor ne želimo, a to samo dokazuje, kako močno povezana celota je naše moštvo. Ne odstopamo od svojih načel v igri, kar nas na koncu tudi v večini primerov nagradi," je prepričan 30-letni Karničnik in ob koncu dodaja:

"Že lani smo v Konferenčni ligi prikazali odlične igre, letos pa odkrito merimo na neposreden preboj v končnico, torej med osem najboljših moštev v skupinskem delu tekmovanja. Menim, da imamo dovolj kakovosti za kaj takšnega, bomo pa seveda morali v vsako naslednjo tekmo vstopiti s še večjo željo po zmagi."    

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet konferenčna liga nk celje aek atene žan karničnik žan luk leban odzivi
Naslednji članek

Stojinović z Jagiellonio do zmage v Konferenčni ligi

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mazo111
03. 10. 2025 11.55
Aek proračun 70 mio, Celje 11 Mio, pa kdo je tukaj neumen, s pravo slekcijo in odličnim trenerjem se da veliko narediti, v današnjem nogometu potrebu eksplozivne, hitre igralce, dokaj pametne, da o tehniki ne govorim, ni nogomet neka znanstvena fantastika
ODGOVORI
0 0
mazo111
03. 10. 2025 11.51
bravo Celje
ODGOVORI
0 0
drimtim
03. 10. 2025 11.30
-2
Prva resna ekipa pa bo polom.
ODGOVORI
2 4
Definbahija
03. 10. 2025 11.29
Razn Primorje 🤣 Drugače pa čestitke za igre ki jih kažete
ODGOVORI
0 0
simc167
03. 10. 2025 11.23
+3
Kapo dol fantje! Vsaka čast!
ODGOVORI
3 0
dinozaver79
03. 10. 2025 11.16
+9
Celjani ponos slovenskega nogometa
ODGOVORI
9 0
Amor Fati
03. 10. 2025 11.09
-9
Vsak klub španske ali angleške lige vas lahko razbije s 3 proti 0. Jz se ne bi pretirano hvalil.
ODGOVORI
1 10
gullit
03. 10. 2025 11.14
+7
Smo videli lansko leto Betis, ki je zelo dober v španskem prvenstvu, do 90 min je bilo 1:1, na koncu pa velika priložnost za Celje za zmago, ki jo je potem Betis kaznoval.
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
03. 10. 2025 11.22
-1
veliko je klubov na svetu ki jih razbijejo klubi iz prve španslke in angleške lige. Večina
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256