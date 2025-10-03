Karničnik: Ko smo na želeni ravni, nas je praktično nemogoče premagati

Celjski nogometaši so na najboljši možni način vstopili v novo evropsko jesen. Že na uvodni stopnički skupinskega dela Konferenčne lige so na domači zelenici po izjemni predstavi povsem nadigrali grškega velikana AEK-ja iz Aten (3:1) in s tem vrgli rokavico prihodnjim tekmecem. Vzdušje v celjskem taboru po tekmi je bilo končnemu izidu primerno, samozavest pa zgolj še raste ...

In prav samozavest je bržkone ključen dejavnik v tej zelo uspešni celjski zgodbi, ki iz tedna v teden navdušuje ljubitelje nogometa na sončni strani Alp. Varovanci trenerja Alberta Riere so tako uprizorili še enega v nizu impozantnih nogometnih večerov, ki bodo še dolgo ostali zasidrani v srcih celjskih navijačev. Teh je na tribunah vse več, kar dovolj zgovorno priča, da tudi najpomembnejša postranska stvar na svetu v sicer zelo rokometno obarvanem mestu pridobiva na vse večji veljavi.

"To je eden od naših glavnih ciljev, da po domače povedano podžgemo našo publiko, da na vsaki domači tekmi napolni tribune stadiona. Za to se igra nogomet in po mojem mnenju si bučno podporo tudi zaslužimo," meni eden najizkušenejših posameznikov v vrstah trenutno premočno vodilnega moštva v slovenskem državnem prvenstvu Žan Karničnik.

Bočni branilec slovenske izbrane vrste ni skrival zadovoljstva po še eni odlično odigrani tekmi in prepričljivi zmagi s 3:1. "Ne glede na to, za kako slovitega tekmeca gre, mi vedno igramo svojo igro. V zadnjem obdobju se nam dogaja, da moramo po začetnem zaostanku loviti rezultat, kar seveda ni dobro in si tega nikakor ne želimo, a to samo dokazuje, kako močno povezana celota je naše moštvo. Ne odstopamo od svojih načel v igri, kar nas na koncu tudi v večini primerov nagradi," je prepričan 30-letni Karničnik in ob koncu dodaja: "Že lani smo v Konferenčni ligi prikazali odlične igre, letos pa odkrito merimo na neposreden preboj v končnico, torej med osem najboljših moštev v skupinskem delu tekmovanja. Menim, da imamo dovolj kakovosti za kaj takšnega, bomo pa seveda morali v vsako naslednjo tekmo vstopiti s še večjo željo po zmagi."