Nogomet

Karničnik: Selektor točno ve, od koga kaj pričakovati

Brdo pri Kranju, 02. 09. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 11 minutami

Božidar Bulat , STA
Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Stožicah začela kvalifikacijske boje za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Prvi tekmec bo Švedska, ki vsaj v napadalnem pogledu predstavlja izjemno visoko oviro. Oviro, za katero Žan Karničnik in Svit Sešlar menita, da ob pravem pristopu ne bo previsoka.

  Svit Sešlar pred tekmo s Švedsko
    Svit Sešlar pred tekmo s Švedsko
  Žan Karničnik pred tekmo s Švedsko
    Žan Karničnik pred tekmo s Švedsko

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, se bo potegovala za tretji nastop na SP, na poti do tja bo skušala v skupini B zbrati dovolj točk proti Švedski, Švici in Kosovu. Neposredno na SP vodi le prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

Prvi tekmeci v skupini bodo Švedi, ki so na lestvici Fife trenutno na 29. mestu, Slovenija je 50. Predvsem v napadu pa se lahko Skandinavci pohvalijo z izjemnim dvojcem Viktor Gyökeres in Alexander Isak.

Oba sta na poletni tržnici dvignila veliko prahu s svojima prestopoma, Gyökeres k Arsenalu in Isak v ponedeljek k Liverpoolu. V napadu bodo tako Švedi tako stavili na igralca, za katera so njuni novi delodajalci brez vštetih bonusov odšteli slabih 210 milijonov evrov.

Matjaž Kek je bil zadnji selektor, ki je Slovenijo popeljal na SP.
Matjaž Kek je bil zadnji selektor, ki je Slovenijo popeljal na SP. FOTO: Damjan Žibert

Dvoboji "ena na ena" ne pridejo v poštev

"Igralci, ki so v napadu, so menjali klube in mogoče niso na najvišji možni ravni, ampak vseeno so to igralci, na katere moraš paziti v vsakem trenutku. Pokazali smo tudi na evropskem prvenstvu proti Angliji in Portugalski, da lahko igramo z njimi in da smo lahko v tranziciji po odvzeti žogi nevarni tudi mi," je na druženju z mediji na Brdu izpostavil Žan Karničnik.

"Imajo ogromno kakovosti, sploh v napadu. Če se bomo spuščali z njimi v neke obračune ena na ena, vemo, kako kakovostni so in da ne potrebujejo veliko prostora. Če pa bomo stali skupaj kot ekipa in jih tako skušali ustaviti, verjamem, da smo tega sposobni," je svojega nekdanjega soigralca pri Celju dopolnil Svit Sešlar.

Preberi še Švedski selektor pred tekmo proti Sloveniji: Čaka nas težko gostovanje

Ta se je dotaknil tudi dogajanja v prestopnih mesecih, tednih in na koncu urah, ko je v igri sanjski prestop in v primeru Isaka tudi določene vrste izsiljevanje.

"To so stvari, ki so sestavni del nogometa. Ampak igralci moramo to čim bolj odmisliti, čeprav je včasih to nemogoče. Te stvari moramo prepustiti zastopnikom, da jih urejajo. Vsekakor pa ko pride večji klub za korak naprej, si tega vsak igralec želi ne glede na pogodbo, ki jo imaš pred tem. Vsi treniramo zato, da pridemo do najvišje ravni nogometa," je ocenil Sešlar.

Alexander Isak in Viktor Gyokeres
Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia

Slovenija Švedske še ni premagala

Po koncu prestopnega roka pa je osredotočenost le na tekmah proti Švedski in Švici. Tekmovati bo treba tudi proti zgodovini. Slovenija namreč na dosedanjih štirih tekmah proti Švedski na zmago še čaka. Dvakrat je bil izid izenačen, tudi nazadnje v ligi narodov septembra 2022, dvakrat pa so Švedi slavili.

"Vsak niz se enkrat konča in upam, da se bo tudi ta njihov končal ta petek," je bil na to temo kratek Karničnik in ocenil skupino B: "To je skupina, v kateri se bo tudi Slovenijo nekaj vprašalo. Večkrat smo pokazali, da se lahko kosamo z vsako ekipo. Pomembne bodo domače tekme, da dobro startamo v kvalifikacije."

"Malo časa je, da bi kaj novega uvedli. S fanti se že tako dolgo poznamo in igramo skupaj dolga leta, da selektor točno ve, od koga kaj pričakovati. Resda smo v različnih formah, da so se prvenstva ponekod šele dobro začela, zato se bomo skušali na teh nekaj treningih povezati in čim bolje uigrati," je še dodal 30-letni kapetan Celja.

Slovenijo po preizkušnji v Stožicah proti Švedom v septembrskem ciklu čaka še ponedeljkova tekma proti Švici (19. na lestvici Fife) v Baslu. Nato se bo oktobra merila z reprezentanco Kosova (95.) v gosteh in s Švico doma, za konec pa novembra sledita še domača tekma s Kosovom in gostujoča s Švedsko.

nogomet slovenija žan karničnik švedska svit sešlar
Rieri se smeji: v knežjem mestu še reprezentančni napadalec

