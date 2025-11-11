Svetli način
Nogomet

Karničnik: Vsi verjamemo, da zmoremo

Brdo pri Kranju, 11. 11. 2025 17.44

Ž.Ž.
Slovensko nogometno reprezentanco čakata še zadnji dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Najprej se bodo doma pomerili s Kosovom, v torek pa jih čaka še težko gostovanje na Švedskem. Reprezentančni branilec Žan Karničnik je ob zboru reprezentance na Brdu pri Kranju poudaril, da bodo k obem tekmam pristopili borbeno in da v garderobi verjamejo v svoj uspeh.

Žan Karničnik ima letos s Celjem imenitno sezono. V slovenskem državnem prvenstvu so Grofje z naskokom prvi, odlično pa jim kaže tudi v konferenčni ligi, saj so po treh krogih ena od le treh ekip z maksimalnim izkupičkom, k temu pa je s prekrasnim zadetkom proti varšavski Legii veliko prispeval prav Karničnik. 

Dobro formo bi si reprezentančni branilec želel prikazati tudi na tekmah proti Kosovu in Švedski. "S Celjem nam to sezono res gre kot po maslu, ampak tukaj igra reprezentanca. Čas je, da s fanti pokažemo, da si zaslužimo in da si želimo iti na dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. V ti dve tekmi moramo vložiti vse, sploh prvo tekmo doma zmagati in potem iti samozavestno na Švedsko."

Čeprav jih čaka zahtevno delo, so fantje prepričani, da jim lahko uspe na zadnjih dveh obračunih iztržiti maksimalen izkupiček. "Vsi verjamemo, da zmoremo. Tudi na prvi tekmi proti Kosovu smo si ustvarjali priložnosti, na žalost nismo zadeli, ampak se zavedamo, da nam ne preostane nič drugega kot zadevati," je dejal Karničnik.

Posebne računice zdaj več ni, v razprodanih Stožicah bo proti Kosovu štela le zmaga. "Biti moramo dominantni v tekmi in si ustvarjati priložnosti. Njim je že točka dovolj in verjamem, da bodo zato malo bolj previdni, da bodo čvrsti v obrambi in iskali protinapade. Na nas pa mora biti, da že od prve minute pokažemo, da želimo dobiti tekmo."

Karničnik priznava, da je prisotno nekaj utrujenosti, vendar je, kot pravi, na naporen spored že navajen. Prav tako pa se ne ozira prav veliko na dejstvo, da so si lahko številni klubski soigralci privoščili premor, sam pa ostaja v tekmovalnem ritmu, saj mu je igranje za reprezentanco v ponos.

"Za vsakega nogometaša je najlepše, da lahko predstavlja svojo državo. V čast mi je, da sem tukaj s fanti, da imam to možnost, da imam ta privilegij. Kot vedno dam vse od sebe na igrišču, kar mislim, da se tudi kaže," je sklenil reprezentančni branilec.

Kriss-slo
11. 11. 2025 19.08
+1
ne glede na slabo forma seska je to velik udarec za rep...kakrsno kol ima formo je bolj koristen za rep kot vsi napadalci skupaj..predvsem na psiholoskem nivoju saj daje rep dodatno samozavest ..isto kot oblak..
Roadkill
11. 11. 2025 19.00
+1
Se pravi druga tekma je v torek. Prva pa kdaj?
