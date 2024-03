Karničnik: Vzdušje je izjemno

Na Brdu pri Kranju so se zbrali vsi člani slovenske izbrane vrste, ki jih je selektor Matjaž Kek vpoklical za prijateljska obračuna z Malto in Portugalsko. Nogometaši poudarjajo, da so misli sprva usmerjene proti Malti, veseli pa so predvsem novih skupnih obveznosti po uvrstitvi na EP 2024.

Z Malto so se Slovenci nazadnje merili v kvalifikacijah za SP 2022 in zmagali v gosteh z 1:0, doma pa s 4:0. Slovenija ima v medsebojnih tekmah z Maltežani še pet zmag in neodločen izid. S Portugalsko, ki je 2016 postala evropski prvak, se slovenska reprezentanca še ni pomerila. Portugalci so sicer sedmi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenci 55., Maltežani pa 172. "V ekipi velikih sprememb ni, saj bi bilo nesmiselno zadeve zdaj spreminjati. Vemo, kaj nas je pripeljalo do tega velikega uspeha. Skoncentrirani smo na obe prijateljski tekmi. Vemo, kaj nas čaka. Garamo vsak dan, ko smo skupaj," je pred treningom v nacionalnem nogometnem centru na Brdu povedal Jan Mlakar.

"Nismo še govorili o Portugalcih, tudi o Malti ne preveč. Imamo dva treninga, to tekmo, potem pride na vrsto Portugalska. Na teh dveh tekmah bomo videli, kje smo, s Portugalci tudi, kje so razlike in kaj nas čaka poleti. Grem pa uživati, saj se vsak dan ne igra proti takim igralcem," je še dejal član italijanske drugoligaša iz Pise in med vrsticami razkril, da sta prav sreda in četrtek dan, ki ga bodo igralci ter vodstvo namenili nasprotniku in analizi. "A moramo gledati tudi nase in se držati enotnosti, ki nas je popeljala na EP." Žan Karničnik je eden tistih, ki se mu je v reprezentanco uspelo prebiti na račun dobrih predstav v domačem prvenstvu. "Glede na zadnje tekme sem v dobri formi. Zame je pomembno, da sem konstantno v ritmu in da to prenesem tudi na reprezentančno tekmo."

O daljšem reprezentančnem premoru pa pravi: "Prvič smo skupaj po tem zgodovinskem uspehu in vzdušje je izjemno. Sicer pa smo skupaj že zelo dolgo. Poznamo se in vse vemo, kaj kdo zna in lahko doprinese." Tudi Karničnik dodaja, da se bo reprezentanca najprej fokusirala samo na Malto. "Igrati proti Portugalski in Ronaldu pa je posebna draž. Vemo, kaj pomeni igrati proti njemu." Tudi on pa je med tistimi, ki dobiva povpraševanja, če je še kje kakšna vstopnica za obračun s Portugalci: "Mislim, da bi jih prodali tudi 50.000, če bi imeli tak stadion. Povpraševanje je res veliko." A Malta in Portugalska sta le stopnički na poti do EP. "Pred nami je velika stvar, za katero smo naporno delali vsa ta leta. Uvrstili smo se na EP, a tukaj se ne mislimo ustaviti, .... V Nemčiji si želimo tudi nekaj pokazati, ne gremo samo nastopati," pa dodaja Adam Gnezda Čerin.

Slovenija bo na EP 2024 v Nemčiji igrala v skupini C, v kateri jo 16. junija v Stuttgartu čaka tekma z Danci, 20. junija v Münchnu s Srbi in 25. junija v Kölnu z Angleži. Pred tem bo junija odigrala še dvoboja z Armenijo in Bolgarijo.

