'Zgodilo se je nekaj izjemnega, naslov prvaka in odhod na Euro'

"Prvi polčas smo se nekako lovili, bila je odprta tekma z obeh strani. Olimpija je bila agresivna v prvem delu igre, zato smo imeli kar nekaj težav na sredini igrišča. Ampak v drugem polčasu smo prišli do izraza, ker so oni začeli rahlo zamujati, malenkost so padli fizično, kar smo mi izkoristili," je obračun z Ljubljančani opisal Žan Karničnik.