Karpin novi selektor ruske reprezentance

52-letni Karpin je podpisal pogodbo do 31. decembra 2021 z možnostjo podaljšanja. V naslednje pol leta bo Karpin opravljal tako službo trenerja pri Rostovu kot selektorja. "Rad bi se zahvalil ruski zvezi za zaupanje. To, da si povabljen v izbrano vrsto, je čast, ne glede na to, ali si igralec ali selektor," je dejal Karpin, ki je nasledil Stanislava Čerčesova.

"To je nova etapa v moji trenerski karieri in hkrati zelo zanimiva. Prednostna naloga bo reprezentanco popeljati na svetovno prvenstvo 2022 v Katar," je dodal Karpin. Ta je kot igralec v zvezni vrsti igral za Sport Tallinn, CSKA Moskvo, Fakel Voronež, Spartak Moskvo, Real Sociedad, Valencio in Celto iz Viga. Kot trener pa je izkušnje pridobival pri Spartaku, Mallorci, Torpedu Armaviru in nazadnje Rostovu.

Rusija je v kvalifikacijski skupini za SP 2022 po treh tekmah s šestimi točkami na drugem mestu. Vodi Hrvaška prav tako s šestimi točkami, Slovenija je peta s tremi.