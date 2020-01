Katalonski mediji po porazu v superpokalu prepričani: Valverdeju so dnevi šteti

Nogometaši madridskega Atletica s slovenskim vratarjem Janom Oblakom so v polfinalu španskega superpokala v Džedi v Savdovi Arabiji izločili Barcelono s 3:2 in se bodo v finalu pomerili z mestnim tekmecem Realom, ki je že prej s 3:1 ugnal Valencio. Poraz aktualnih španskih prvakov utegne biti usoden za trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja. Katalonski mediji trdijo, da ga bo vodstvo kluba v kratkem odpustilo ...

Poraz v španskem superpokalu naj bi bil za Ernesta Valverdeja kaplja čez rob. FOTO: AP

Barcelona je v Džedi imel vodstvo in igro še nekaj minut pred koncem tekme. Zdelo se jem da povsem kontrolira dogodke, nato pa so si Katalonci privoščili dve grobi napaki in Atleti, ki so po rezultatskem zaostanku delovali povsem izgubljeno, so se vrnili od mrtvih in v končnici z dvema goloma zapečatili usodo katalonskega ponosa.

Za Atletico je v 46. minuti zadel Koke, ki je v igro vstopil v drugem polčasu. Le pet minut kasneje je izenačil Lionel Messi, ki je bil natančen še enkrat, a je analiza posnetka zadetek razveljavila, le malo kasneje pa je Barcelona povedla po golu Antoina Griezmanna. Atletico je v končnici zmogel preobrat. Najprej je izenačil Alvaro Morata, zmago pa je Madridčanom zagotovil gol Angela Corree.

"Bržkone pa zapečatili usodo tudi trenerja Ernesta Valverdeja. Po remiju z zadnje uvrščenim Espanyolom pred dnevi, ko so ravno tako padli v končnici, so zaušnico prejeli še v superpokalu, ko so izgubili že dobljeno tekmo. Valverde bo plačal z glavo," trdi El Mundo Deportivo, ki nadaljuje, da je izpad iz španskega superpokala le vrh ledene gore velikega nezadovoljstva, ki vlada v vodstvu Barce in ki bo skoraj gotovo v kratkem prineslo zamenjavo na trenerski klopi. "Tekma je bila napeta in mislim, da smo rasli iz minute v minuto. na uvodu v dvoboj smo bili veliko boljši od tekmeca in morali bi povesti že v prvem polčasu. Zadetki Atletica so bili naključni, povsem so nas presekali. Zdelo se je, da imamo vajeti igre in rezultata v svojih rokah, potem pa smo doživeli neprijetno izkušnjo v sami končnici," je bil dokaj miren po bolečem porazu in izpadu katalonski strateg Valverde.





Ernesto Valverde naj ne bi več užival zaupanja vodstva Barcelone. Katalonski mediji pa so že zdavnaj naj njim obupali ... Na sliki v družbi njegovega "krvnika" Diega Simeoneja. FOTO: AP

Delno opravičilo za končni poraz je Valverde poiskal tudi v nesrečnem VAR-u, ko je Barci v 75. minuti razveljavljen zadetek kapetana Gerarda Piqueja.

Španski superpokal prvič igrajo na turnirju najboljše četverice. Pred tem sta se v superpokalu, tako kot v večini drugih držav, pomerila državni prvak in pokalni zmagovalec.