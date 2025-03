Katalonci po reprezentančnem premoru nadaljujejo zmagovit niz

Nogometaši Barcelone so v 27. krogu španske La Lige gostili Osasuno, ki so jo brez večjih težav odpravili s 3:0. Katalonci so tako niz tekem brez poraza v vseh tekmovanjih podaljšali na 19, v tem času pa so zabeležili kar 16 zmag in le tri remije. Drugouvrščenemu madridskemu Realu so ušli na tri točke.