Nogomet

Katalonci še naprej čakajo na povratek na Camp Nou

Barcelona, 02. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 12 dnevi

S.V. , STA
Nogometaši Barcelone tudi tretje tekme Lige prvakov, ki bo 21. oktobra proti Olympiacosu, ne bodo odigrali na svojem stadionu. Camp Nou namreč po prenovi še ni pridobil vseh delovnih dovoljenj, zato zamujajo z vnovičnim odprtjem in bodo morali domače tekme še naprej igrati na olimpijskem stadionu na Montjuicu.

"Klub nadaljuje z delom za pridobitev upravnih dovoljenj," je Barcelona zapisala v izjavi in navedla, da klub odpravlja napake, na katere je opozoril mestni svet.

Po povečanju zmogljivosti stadiona, ki bo po novem sprejel 105.000 gledalcev, se zaenkrat ni uresničil prav noben rok vnovičnega odprtja. Sprva so napovedovali, da ga bodo odprli na začetku leta, pa nato spomladi istega leta, pa v avgustu in septembru.

A nadzorniki še vedno pravijo, da je še veliko pomanjkljivosti v varnosti na stadionu, eno od težav naj bi predstavljali pomanjkljivi zasilni izhodi, zato še ne dovolijo odprtja tudi v primeru, če bi se odločili le za delno prisotnost gledalcev na tribunah.

Zamuda predstavlja ogromno finančno izgubo za Barcelono, ki za vnovično vzpostavitev stabilnosti potrebuje prihodke, ki jih ustvarja njen stadion.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
04. 10. 2025 14.38
-1
Dany75 - stadion mojega kluba je ALIANZ ARENA. Samo v vednost. Kot nevtralen pa lahko verjetno kaj napiše. Ali lahko pišete samo "pripadniki" Š.T.ALE MADRID? Drugače vas človek ne mora imenovati, ker ste skrajno neresni.
ODGOVORI
1 2
RUBEŽ
04. 10. 2025 09.54
-3
Največ komentarjev pa spet od tistih, ki vedno govorijo, da Barcini navijači pišejo pod prispevki o BELEM S.E.KRETU. HAHAHAHAHA, vse to so prikriti navijači Barce. Samo ne upajo tega na glas povedati.
ODGOVORI
1 4
Dany75
04. 10. 2025 10.16
+2
buhahahaha rubika... 🤣🤣🤣 jokaj jokaj...stadion ghreznice bo skropucalo...to ti naj bo jasno 🤣🤣
ODGOVORI
3 1
Joško s Krasa
04. 10. 2025 10.32
+2
Alianz arena je vrhunska,tako da res ne vem kaj te muči,pa še z velikimi črkami pišeš določene stavke(vem da je jeza huda)ampak Bayern je vroč.
ODGOVORI
3 1
Dany75
04. 10. 2025 10.35
+2
vsi se lahko skrijejo pred Santiagom....sem bil na vseh...pa je Bernabeu kot dnevna soba doma..iz vseh pozicij vidis vse...streha zaprta da ni mrzlo..nisi moker...ozvocenje noooro...led paneli vrhunski...vzdusje pa itak noro...tak da..ker še ni probal naj ne pametuje!
ODGOVORI
3 1
RUBEŽ
04. 10. 2025 14.39
+1
Ti še verjetno niti na Bežigradu nisi bil, kaj šele na vseh.
ODGOVORI
1 0
Joško s Krasa
03. 10. 2025 11.38
+1
Zdej kmalu pride spet Eintraht,ga bodo uštimali za nemške navijače.
ODGOVORI
8 7
Kolllerik
03. 10. 2025 08.26
+1
Najbolj se za Barcin štadion spet sekirajo realovi balandeki. Večni in (zaenkrat še) nekaznovani priviligiranci, ki se bojijo Barce kot hudič križa....
ODGOVORI
7 6
cripstoned
02. 10. 2025 21.28
+0
Ahahhhahha kdo drug kot varcelona...ves denar je odsel za podkupovanje sodnikov, vara in ostalih organov vkljucno z spansko vlado itd...samo varcelona je lahko v dolgovih in gradi nov stadioon....v resnici pa bi jim morali zamrzniti racun, poslati v segundo in predsednike poslati v zapor zaradi korupcije in podkupovanj..
ODGOVORI
6 6
cripstoned
02. 10. 2025 21.26
-1
Tudi glede stadiona bernabeu si morajo hejtercki lagati...problem je samo v ozvocenosti ki moti prebivalce madrida...10mio.eur je ze vlozenih in v tem trenutku se resuje stvar...za igranje tekem imajo vsa ustrezna dovoljenja....samo koncerti so problem in tudi to bo kmalu reseno....zakaj morate toliko lagati hejtercki..a se resno samo se z lazmi lahko tolazite?? Na drugi strani pa varci mestni svetniki delajo probleme ker realno nimajo ustrezno zgrajenih zasilnih izhodov in se veliko ostalih stvari ki so povezani z varnostjo ljudi...kar se pa primerjave stadionov tice pa je tudi to zaljivka za bernbabeu ki je arhitekturni napredek in eden najbolj modernih stadionov ki obstajajo...varca ima samo vecjo kapaciteto vse ostalo grw mocno v prid reala...tako kot je praksa v finanacah in lovorikah...
ODGOVORI
5 6
RUBEŽ
02. 10. 2025 20.57
+2
Pred kratkim obnovljen stafion deluje brez določenih dovoljenj. Aja, to ni Barca, oni so kraljevi klub.
ODGOVORI
8 6
26250440
02. 10. 2025 18.35
+3
Stadion bo odprt,ko bo zadoščal vsem standardom..Nima veze kdaj,mora popolnoma ustrezati..To ni BernaLEO,kjer ni dovoljenj pa igrajo s pomočjo države..barabe koruptivne...
ODGOVORI
11 8
Dany75
02. 10. 2025 20.17
-5
🤣🤣🤣🤣 CampNour se nebo nikoli,ampak res nikoli mogel kosati z Santiagom Bernabeuom...niti do kolen mu nebo ...pa lahko gradite še 20 let...ker to kar delajo tam sredi katalonije je pocanje....na koncu pa bo skropucalo katerega bodo vsako leto popravljali ker bo vedno nekaj narobe.... 262, ti pa zal sploh pojma nimas kak zgleda Bernabeu...lahko pametujes takrat ko bos stopil nanj...sele takrat ti bo vse jasno kaksen objekt je to...do takrat pa šuuuuu!
ODGOVORI
4 9
fihner
02. 10. 2025 18.06
+5
Koliko pa gre enim gradnja stadiona na živce, pa to res ni...svašta tu gori.
ODGOVORI
9 4
manucao
02. 10. 2025 17.48
-1
Turški izvajalec je bil izbran na vrat nanos kljub temu, da niso imeli referenc za tako veliki stadion. Največji stadion katerega so naredili ima kapaciteto 25.000. Kaj drugega za dodati.
ODGOVORI
5 6
S.O.S 1
02. 10. 2025 17.48
+1
In kaj ? Pač ne. Joj to da ni končano je izgleda takšna novica, da se ukvarja s tem veš svet. Koliko pa je podobnih zadev po svetu pa se ne piše toliko. Je ta Barcelona res tako pomembna?
ODGOVORI
5 4
zmerni pesimist
02. 10. 2025 17.42
-1
A majo slovenske gradbince
ODGOVORI
3 4
Kolllerik
02. 10. 2025 18.47
-1
Slovenskih gradbincev že zdavnaj ni več
ODGOVORI
4 5
Fair
02. 10. 2025 16.57
+3
Da ne bodowstadiona odpirali tako dolgo kot Sagrado Familio
ODGOVORI
7 4
zapiramvamustaaa
02. 10. 2025 16.54
-6
Pa tudi na osvojitev lige prvakov...
ODGOVORI
5 11
