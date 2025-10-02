Katalonci še naprej čakajo na povratek na Camp Nou

"Klub nadaljuje z delom za pridobitev upravnih dovoljenj," je Barcelona zapisala v izjavi in navedla, da klub odpravlja napake, na katere je opozoril mestni svet.

Po povečanju zmogljivosti stadiona, ki bo po novem sprejel 105.000 gledalcev, se zaenkrat ni uresničil prav noben rok vnovičnega odprtja. Sprva so napovedovali, da ga bodo odprli na začetku leta, pa nato spomladi istega leta, pa v avgustu in septembru.