Katalonci v težavnem obdobju: 'Messi ne zmore vsega postoriti sam'

Po remiju proti katalonskemu palčku Gironi (2:2), so si varovanci Ernesteja Valverdeja privoščili nov spodrsljaj, v tekmi 6. kroga proti Leganesu so premoč morali priznati domači ekipi (2:1). Katalonci so sicer povedli po zadetku Phillipeja Cotutinha v 12. minuti, a je njegov trud s strelom z glavo v 52. minuti izničil Nabil El Zhar . Za veselje domačih navijačev je le minuto kasneje, z zadetkom po napaki Gerarda Piqueja , poskrbel Oscar.

"Zaradi rezultatov na zadnjih dveh tekmah smo se znašli v zelo težkem in nepričakovanem obdobju," je po tekmi priznal Valverde, ki je poraz označil kot spodrsljaj, ki se lahko dogodi prav vsem ekipam: "To je nogomet, tu je mogoče prav vse."Španec je sicer izrazil veliko začudenje nad prejetimi zadetki ter razkril, da je drugi prejeti zadetek dodobra zmedel vse na klopi Barcelone. Katalonci so sicer skušali odgovoriti, a za to niso našli prostora.

"Težko je bilo ustvarjati priložnosti, saj so nam bili ves čas za petami. Prav zato so bili čisti streli pred vrati nasprotnika skoraj nemogoči. V sredini je bilo veliko gneče," je pojasnil. Izrazil je tudi veliko razočaranje ob tem, da njegovi varovanci niso bili zmožni doseči drugega zadetka, ki bi povsem spremenil potek igre: "S tem bi jih prisilili v to, da se odprejo, kar bi bilo v našo veliko prednost. Prepričan sem, da bi v primeru našega drugega zadetka uspeli proti koncu iztržiti zmago."