Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Katalonskega velikana naj bi v kratkem okrepil brazilski napadalec

Barcelona, 30. 08. 2026 15.41 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.I.
Gabriel Jesus

Barcelona je v zadnjih dneh prestopnega roka poskrbela za veliko presenečenje. Katalonski velikan je po informacijah Fabrizia Romana dosegel dogovor z Arsenalom za prestop brazilskega napadalca Gabriela Jesusa. Here we go! je potrdil Romano, kar pomeni, da je posel praktično pred zaključkom. Barcelona bo Arsenalu za Brazilca plačala 10 milijonov evrov.

Arsenal je 29-letniku že dovolil odhod v Barcelono, kjer ga v ponedeljek čaka zdravniški pregled. Če bo ta uspešen, bo Jesus lahko tudi uradno postal novi član katalonskega kluba.

Zamenjava za neuspešen posel z Alvarezom

Barcelona je napadalca iskala predvsem zaradi sprememb v svoji ofenzivi. Katalonci so si želeli Juliána Álvareza, vendar je bil posel z Atlético Madridom vse bolj zapleten, zato so se pri Barceloni hitro obrnili k drugi rešitvi. Izbira je padla na Jesusa, ki ima za seboj bogate izkušnje iz Premier lige. Pred Arsenalom je igral za Manchester City, kjer je v 236 nastopih dosegel 95 zadetkov, nato pa se preselil v London. Pri Arsenalu je v 123 nastopih dosegel 32 golov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Arsenalu zanj ni bilo več pravega prostora

Jesus je v zadnjem obdobju izgubil pomembno mesto v načrtih Mikela Artete. Arsenal ima v napadu Viktorja Gyökeresa in Kaija Havertza. Glavni trener topničarjev je pred dnevi potrdil, da Jesus ne trenira več s prvo ekipo, razlog pa je povezan s prevelikim številom igralcev v kadru. Za Barcelono pa bi lahko bil njegov prihod precej pomemben. Jesus ni klasičen napadalec, ki bi čakal na priložnost zgolj v kazenskem prostoru. Je zelo gibljiv, tehnično dobro podkovan in sposoben igrati tudi na krilnih položajih. Prav njegova vsestranskost naj bi bila eden izmed razlogov, zakaj so se pri Barceloni odločili zanj.

Gabriel Jesus je v lanski sezoni z Arsenalom osvojil angleško prvenstvo
Gabriel Jesus je v lanski sezoni z Arsenalom osvojil angleško prvenstvo
FOTO: Profimedia

Veliko ime za samo 10 milijonov?

Prestopna cena je zagotovo eden najbolj zanimivih delov zgodbe. Barcelona naj bi za igralca z izkušnjami iz Manchester Cityja in Arsenala plačala približno 10 milijonov evrov, končni znesek pa se lahko z dodatki še poveča. Zdaj je pred Jesusom samo še zadnja ovira – zdravniški pregled. Če bo šlo vse po načrtih, bo Barcelona lahko dobila novo napadalno orožje, Arsenal pa bi se dokončno poslovil od Brazilca, ki je bil nekoč eden ključnih členov Artetinega napada.

Barcelona Gabriel Jesus Arsenal prestopni rok nogomet

Nekdanji svetovni prvak okrepil Chelsea

24ur.com Zgodovina pravi, da bo napredovala Barcelona, PSG pa sanja o (velikem) preobratu
24ur.com Luis Enrique ne popušča: V Barcelono gremo v vojno, šli bomo na zmago
24ur.com 'Napočil je trenutek, da Real Madrid vrnemo tja, kamor sodi!'
24ur.com Odločni Katalonci verjamejo v preobrat: Vse bomo dali za ta grb
24ur.com Zakaj bodo nogometaši Barcelone morali bežati v slačilnico?
24ur.com Flick o Yamalu: On je genij, kako mu vse to uspeva
24ur.com Barca še ni 'varna', nekateri velikani v težavah
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
30. 08. 2026 16.12
Ahahahahaha
Odgovori
-1
0 1
Lucky
30. 08. 2026 16.13
Realist7 prau, da se še smejat ne znaš.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
zadovoljna
Portal
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
vizita
Portal
Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let
Je sushi res zdrav?
Je sushi res zdrav?
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
cekin
Portal
Pri kateri plači ljudje prvič začutijo finančno varnost? Odgovor je presenetil tudi strokovnjake
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
dominvrt
Portal
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
voyo
Portal
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907