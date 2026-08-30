Katalonskega velikana naj bi v kratkem okrepil brazilski napadalec

Arsenal je 29-letniku že dovolil odhod v Barcelono, kjer ga v ponedeljek čaka zdravniški pregled. Če bo ta uspešen, bo Jesus lahko tudi uradno postal novi član katalonskega kluba.

Zamenjava za neuspešen posel z Alvarezom

Barcelona je napadalca iskala predvsem zaradi sprememb v svoji ofenzivi. Katalonci so si želeli Juliána Álvareza, vendar je bil posel z Atlético Madridom vse bolj zapleten, zato so se pri Barceloni hitro obrnili k drugi rešitvi. Izbira je padla na Jesusa, ki ima za seboj bogate izkušnje iz Premier lige. Pred Arsenalom je igral za Manchester City, kjer je v 236 nastopih dosegel 95 zadetkov, nato pa se preselil v London. Pri Arsenalu je v 123 nastopih dosegel 32 golov.

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V Arsenalu zanj ni bilo več pravega prostora

Jesus je v zadnjem obdobju izgubil pomembno mesto v načrtih Mikela Artete. Arsenal ima v napadu Viktorja Gyökeresa in Kaija Havertza. Glavni trener topničarjev je pred dnevi potrdil, da Jesus ne trenira več s prvo ekipo, razlog pa je povezan s prevelikim številom igralcev v kadru. Za Barcelono pa bi lahko bil njegov prihod precej pomemben. Jesus ni klasičen napadalec, ki bi čakal na priložnost zgolj v kazenskem prostoru. Je zelo gibljiv, tehnično dobro podkovan in sposoben igrati tudi na krilnih položajih. Prav njegova vsestranskost naj bi bila eden izmed razlogov, zakaj so se pri Barceloni odločili zanj.

Gabriel Jesus je v lanski sezoni z Arsenalom osvojil angleško prvenstvo FOTO: Profimedia

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