Katalonski mediji trdijo: Koeman bo v četrtek uradno dobil zaupnico vodstva FC Barcelone

Za nadaljevanje vodenja kluba pa je moral Ronald Koeman pristati na en pogoj: fiksni del njegove plače bo zdaj tako nižji, večji pa bo variabilni del. Ta bo vezan glede na uspehe, ki jih bo spisal s klubom. Kot je namreč danes poročal radio Catalunya, bo nizozemski trener v četrtek dobil tudi uradno zaupnico izvršnega odbora kluba. Pristati je moral le na znižanje fiksnega dela plače, so še razkrili katalonski mediji, odvisno od njegovih rezultatov pa bo tudi izkoriščanje opcijskega dodatnega pogodbenega leta za sezono 2022/23. Koeman je imel sicer že v torek sestanek s športnim podpredsednikom kluba Rafo Yustejemin direktorjem nogometnih operacij Mateujem Alemanyjem, kjer so si začrtali pot za sezono 2020/21.

Že na predstavitvi mladega branilca Erica Garcie, od katerega si v Barceloni zares veliko obetajo, je sicer predsednik klubaJoan Laporta dejal, da ima aktualni trener, to je Koeman, zaupanje in spoštovanje s strani kluba. "Počutim se zelo udobno in upam, da on tudi. Le nekaj točk je, ki jih moramo določiti in to je to. Pogovori tečejo dobro. Gre za tekočo komunikacijo. Jasno je, da si to želite slišati javno. Ne bo trajalo dolgo, ko boste izvedeli," je dejal pred dnevi. Danes je v javnost pricurljala tudi novica, da je Messi tik pred podpisom nove pogodbe s katalonskim ponosom, kar bi pomenilo, da bo tudi (vsaj) v prihodnji sezoni nosil Barcin dres.