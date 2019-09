Kritizirajo Barcine igralce in udrihajo po Valverdeju: To je najslabši start v zadnjih 15 letih

Mediji že špekulirajo, kdo (je) bo naslednik Ernesteja Valverdeja. Nizozemca Ronald Koeman in Giovanni van Bronckhorst ter strateg Betisa Quiqe Setien, so najresnejši kandidati po mnenju katalonskih medijev.

Za krivca ga niso postavili le mediji, tudi sam se je pridušal ... "Moja odgovornost je evidentna. Sem prvi trener ekipe in torej glavni krivec za poraz. Ne bežim od odgovornosti. Naša kriza traja predolgo," je priznal strateg Barce. El Mundo Deportivo je opazil, da Barceloni v nadaljevanju tekme v Granadi, ko so že rezultatsko zaostajali, ni pomagal niti povratnik po poškodbi Lionel Messi. "Tudi Leo ni mogel počistiti nereda, ki so ga ustvarili drugi. Tudi on se je izgubil v povprečju. Je pa seveda najmanj kriv." Madridska časnika AS in Marca sta se (pričakovano) malce naslajala po novem Barcinem spodrsljaju, nato pa enotno pokazala na enega izmed krivcev za slabo igro v Granadi.