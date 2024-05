Katalonsko gnezdo zapušča Xavi, zamenjal ga bo Flick

Predsednik Joan Laporta je Xavija obvestil, da v naslednji sezoni ne bo več trener Barcelone. Tako bo v nedeljo v zadnjem krogu La Lige še zadnjič vodil svoje varovance, ki bodo igrali v Sevili in so si že zagotovili drugo mesto.

Xavi, ki je v preteklosti kot vezni nogometaš navduševal v dresu blaugrane, svojega statusa legende pri Barceloni ni uspel nadgraditi še s trenerskim stažem. Na klopi Kataloncev je deloval tri sezone, v tem času pa je osvojil zgolj špansko prvenstvo in superpokal, kar je seveda za visoke apetite španskega velikana občutno premalo.

"FC Barcelona se Xaviju zahvaljuje za delo, ki ga je opravil kot trener, prav tako pa tudi za neponovljivo kariero igralca in kapetana ekipe. Želimo mu uspešno prihodnost," so na svoji spletni strani zapisali v taboru Barcelone.

Špančev status se je sicer v letošnji sezoni nekajkrat spremenil. Nekdanji kapetan Barce je januarja naznanil, da bo po koncu sezone zapustil katalonsko klop, konec aprila pa je sledila sprememba, ko se je Xavi odločil, da bo nadaljeval svoje delo.

Vodstvo mu je ves čas zagotavljalo, da mu stoji ob strani, a tudi v tem primeru je sledil preobrat, ki je privedel do odpustitve španskega stratega. Njegovo mesto bo zasedel Hansi Flick, ki je pred tem vodil Hoffenheim in Bayern iz Münchna, poleg tega pa je kar 10 let deloval tudi kot pomočnik nemškega selektorja Joachima Löwa.