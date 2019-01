Katanec po slovesu od turnirja: Kaj takega se mi še ni zgodilo

Katarci so zmagali z golom Basama Hišamav 62. minuti, ko je mladi vezist perfektno izvedel prosti strel in premagal iraškega vratarja Džalala Hasana. Katanec po tekmi ni imel veliko pripomb na razplet, ni pa pozabil opozoriti, da je ostal brez treh poškodovanih nogometašev, kar naj se mu v trenerski karieri še ne bi pripetilo.

'Tega nisem pričakoval'

"Mislim, da je bila tekma izenačena. Poskušali smo zmagati, pritiskali, imeli pa smo tudi veliko smole, saj so se nam poškodovali trije nogometaši. Tega nisem pričakoval, to se mi je zgodilo prvič,"je na novinarski konferenci povedal Katanec.

"A pritiskali smo, pritiskali, nismo zadeli in to je to. Prejeli smo gol iz prostega strela, to se zgodi. Nič več kot to, igralci so dali vse od sebe in rekel sem jim: 'Glave gor! Čaka nas še veliko dela v prihodnje, morate se izboljšati!'" je še dodal.

Katančevega dela v iraški izbrani vrsti torej še ni konec, saj je ob prihodu na klop nekdanjih azijskih prvakov avgusta lani podpisal triletno pogodbo. Ta naj bi mu skupaj s pomočniki Alešem Čehom, Nihadom Pejkovićemin Ianom Oskarjem Katancem na leto zagotavljala 1,2 milijona dolarjev (1,05 milijona evrov).