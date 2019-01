Katanec z Irakom vpisal remi proti favoriziranemu Iranu, a ostal drugi v skupini D

Irak, ki je zaradi slabše razlike v danih in prejetih zadetkih zasedel drugo mesto v skupini, se bo v osmini finala meril z zmagovalcem skupine E. To pa bo Katar ali Savdska Arabija. Tretje mesto v skupini si je priigral Vietnam, ki je z 2 : 0 premagal Jemen.

Že pred tem je prvo mesto v skupini C osvojila Južna Koreja, ki je z 2 : 0 odpravila drugouvrščeno Kitajsko, tretje mesto pa si je priigral Kirgizistan, ki je s 3 : 1 premagal Filipine. Na azijskem prvenstvu je zaenkrat znanih 13 udeležencev osmine finala. Iz skupine A so si mesto med 16 priigrali Združeni arabski emirati, Tajska in Bahrajn, iz skupine B Jordanija in Avstralija, iz skupine C Kitajska in Južna Koreja, iz skupine D Iran in Irak, iz skupine E Katar in Savdska Arabija, iz skupine F pa Uzbekistan in Japonska.

Ob prvo- in drugouvrščenih ekipah si bodo ob tretjeuvrščenem v skupini A Bahrajnu osmino finala zagotovile še tri najboljše tretjeuvrščene ekipe iz vseh šestih skupin. Palestina Jake Ihbeisheha ima še vedno teoretične možnosti, da se prebije v osmino finala, njena uvrstitev med 16 pa je odvisna od tekem zadnjega kroga v skupinah E in F, ki bodo na sporedu v četrtek.