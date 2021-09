V Katarju razmišljajo, da bodo od nogometašev na SP zahtevali polno cepljenost

Katarske oblasti razmišljajo o tem, da bi nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto dovolile samo nogometašem, ki bodo polno cepljeni proti covidu-19, poroča dobro obveščeni portal The Athletic. Zalivska država je sicer že pred časom naznanila, da si bodo tekme s tribun lahko ogledali le cepljeni navijači. Če pa bo ta pogoj veljal tudi za može na igrišču, bo to nedvomno sprožilo ogromno polemik, saj ni skrivnost, da je med nogometaši na najvišjem nivoju kar nekaj necepljenih.

icon-expand Protest nemških nogometašev proti organizaciji svetovnega prvenstva v Katarju zaradi kršenja človekovih pravic. FOTO: AP

Za zdravstvo pristojni organi v Katarju se v sodelovanju s krovno nogometno organizacijo Fifo že dogovarjajo o pogojih, ki jih bodo morali nogometaši izpolnjevati na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Kot navaja The Athletic, si v državi gostiteljici prizadevajo, da bi morali biti tudi vsi nogometaši – tako kot navijači – polno cepljeni. Na drugi strani pa se pri Fifi bojijo, da bi na ta način turnir, ki ga sicer že več let spremljajo številni očitki o korupciji in izkoriščanju delavcev, ostal brez nekaterih zvezdnikov, ki se ne želijo cepiti. Pri Fifi si zato bojda prizadevajo, da bi bilo za nogometaše in strokovne štabe obvezno le testiranje na vsake tri dni.

30. novembra se v Katarju začne Arabski pokal, generalka pred športnim vrhuncem prihodnjega leta. Na njem se polna cepljenost od nogometašev še ne bo zahtevala, bo pa ta pogoj veljal za vse, ki si bodo obračune ogledali s tribun.

Po poročanju The Athletica katarske oblasti za navijače, ki si bodo svetovno prvenstvo novembra in decembra 2022 ogledali v živo, skušajo zagotoviti dodatnih milijon odmerkov cepiva. Katar je sicer ena od držav z najvišjo precepljenostjo, po podatkih z 20. septembra se je cepilo več kot 4,6 milijona državljanov, kar znaša dobrih 82 odstotkov celotnega prebivalstva. "V luči svetovne pandemije bo Katar kot država gostiteljica določil varnostne ukrepe, ki bodo zaščitili zdravje vseh vpletenih na tem dogodku. Vsi bodo morali upoštevati navodila, ki jih bodo izdale katarske oblasti. Polne informacije glede varnostnih zahtev pa bodo znane pred začetkom svetovnega prvenstva," so pojasnili pri Fifi.

icon-expand Delavci na stadionu Lusail v Katarju pred SP 2022. FOTO: AP

Kaj bodo v tem primeru storili nogometaši, ki se še niso cepili?

Na spletni strani že omenjenega ameriškega športnega medija so sicer izpostavili, da je vprašanje o cepljenju med nogometaši že doslej sprožalo kar nekaj polemik, ker je tudi med tistimi na najvišjem kar nekaj takšnih, ki se ne želijo cepiti oziroma temu celo javno nasprotujejo. Primer je denimo občasni angleški reprezentant in član Evertona Fabian Delph, ki je pred časom na Instagramu objavil citat enega od holističnih zdravnikov iz Severne Karoline. "Sedaj je teorija zarote že, če verjameš v to, da je imunski sistem zmožen opraviti svoje delo," je pisalo na fotografiji, ki je nemudoma dvignila kar nekaj prahu. Delphu se je namreč hitro začelo očitati, da sodi med tako imenovane "antivakserje", zato je svojo objavo kasneje izbrisal, a škoda je bila storjena. Ob navalu kritik na njegov račun se je oglasilo tudi Združenje profesionalnih nogometašev na Otoku, ki pričakovano ni stopilo v bran svojemu varovancu. Je pa zapisalo, da je pogoj, ki bi od nogometašev zahteval polno cepljenost za opravljanje njihovega posla, "zelo občutljiva tema". V začetku septembra je gnev navijačev Arsenala požel sicer že tako pogosto kritizirani Granit Xhaka. Potem ko je bil med reprezentančnim premorom pozitiven na koronavirus, so s švicarske nogometne zveze sporočili, da še ni bil cepljen in je zavrnil cepivo. "Vsem igralcem smo priporočili možnost cepljenja, a je to – tako kot za vse ostale – njegova osebna odločitev," so pojasnili. Trener topničarjev, pri katerih podatkov o precepljenosti svojih nogometašev ne razkrivajo, Mikel Arteta pa je v odzivu izpostavil, da necepljene nogometaše kluba v prihodnosti čaka vse več težav in da ne izključuje dejstva, da jim bo v nadaljevanju sezone pod določenimi pogoji omejeno tudi igranje. Pri The Athleticu, kjer so v začetku avgusta problematiki precepljenosti med vrhunskimi nogometaši namenili podrobnejši prispevek, so sicer navedli še kar nekaj neimenovanih virov v angleškem profesionalnem nogometu, ki so priznali, da odločitev o cepljenju med profesionalci na Otoku še zdaleč ni tako enostranska, kot bi mnogi pričakovali.