Katarci trdijo, da je bil 'nesporazum': šejk ni čestital sodnicama

"Med podelitvijo nagrad na finalni tekmi Fifinega klubskega svetovnega prvenstva 2020 je prišlo do manjšega nesporazuma, ko so podeljevali odličja sodnikom,"so v izjavi za javnost zapisali organizatorji."Da bi zmanjšali tveganje širjenja covida-19, so bili v veljavi strogi protokoli, vsem udeležencem na turnirju pa so toplo svetovali, da naj se izogibajo telesnim stikom. V tem primeru je prišlo do nesporazuma zaradi tega, ker se trije sodniki niso želeli pozdraviti s pestjo z njegovo ekscelenco Šejkom Joanom bin Hamadom Al Thanijem, do česar so seveda imeli vso pravico. Če si ogledamo celoten posnetek, je jasno, da je bilo to preprost nesporazum, in da ni bilo nobene namere po žalitvi. Odločitev za kakršen koli telesni stik ostaja osebna odločitev za vse igralce, trenerje in sodnike, spoštujejo pa jo vsi člani organizacijskega odbora za ta turnir in naslednje Fifa svetovno prvenstvo."

Katar bo leta 2022 seveda gostil svetovno prvenstvo v nogometu, vse od razglasitve zmage njihove kandidature leta 2010, ko je bil predsednik Fife še osramočeni Švicar Sepp Blatter, pa se vrstijo kritike na račun krovne nogometne organizacije. Preiskava podkupovanja na vrhu Fife je poleg Blatterja že odnesla številne vplivneže, medtem ko je Katar neprestano pod drobnogledom tudi zaradi številih kršitev človekovih pravic.