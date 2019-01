Katarci in Japonci v finalu azijskega prvenstva

Katarce, ki so z uvrstitvijo v finale dosegli svoj največji uspeh na tovrstnih turnirjih, je v vodstvo v 22. minuti popeljal Boualem Khoukhi s strelom z roba kazenskega prostora. Prednost je v 37. minuti podvojil Ali Almoez, v 80. minuti jeHasan Al Haydos zadel za 3:0, v četrti minuti sodniškega dodatka pa je končni izid postavil Hamid Ismaeil. V 90. minuti je bil pri gostiteljih izključenIsmail Ahmed zaradi udarca s komolcem. Na tekmi je za Japonsko dva zadetka dosegel Yuya Osako, prvega v 56. minuti, drugega pa v 67. z bele točke, v sodniškem dodatku pa je japonsko zmago potrdil Genki Haraguchi.

Japonska bo imela v svojem petem finalu priložnost za še peti naslov azijskega prvaka: kadarkoli so se Japonci doslej uvrstili v odločilno tekmo, so jo tudi dobili, v letih 1992, 2000, 2004 in 2011. Že zdaj so s štirimi naslovi sicer najboljša azijska reprezentanca.

Veliki finale letošnjega azijskega prvenstva bo v petek ob 15. uri v Abu Dabiju.



Izid:

Katar - ZAE 4:0 (2:0)

Boualem Khoukhi 22., Ali Almoez 37., Hasan Al Haydos 80., Hamid Ismaeil 90.

RK: Ismail Ahmed 90.