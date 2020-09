Katarski načrt: Pred SP 2022 nogometaše uigrati v belgijskem prvenstvu

Organizatorji SP 2022 v Katarju so že leta deležni številnih kritik. Od korupcije do kršenja človekovih pravic, zaradi katerih je doslej umrlo kar nekaj gradbenih delavcev.

Eupen je katarska vlada prek združbe Aspire Zone kupila že leta 2012, da bi se v njem kalili afriški in azijski nogometaši, ki sicer v evropskem nogometu ne bi dobili priložnosti. V prvi sezoni je iz Katarja v Eupen prišlo 15 nogometašev, trenutno pa se na Kehrwegstadionu kali le peterica, ki si je kruh pred tem služila v državi gostiteljici naslednjega svetovnega prvenstva.

Še večja težava za katarski nogomet je, ker nihče od peterice nima pravice nastopa za zmagovalca lanskega azijskega prvenstva. Vsi namreč prihajajo iz afriških držav. Od izključno katarskih nogometašev jih je za Eupen doslej zaigralo 15, zadnji v začetku leta 2018, od tega pa sta le levi bočni branilec Fahad Al-Abdulrahman in napadalec Akram Afifigrala vidni vlogi.

Vodilni možje Eupna zanikali govorice

In ker katarsko nogometno prvenstvo, kljub velikim vlaganjem, ki so privabila kar nekaj evropskih zvezdnikov, v zadnjih sezonah ni doseglo pričakovanega nivoja, vodilni možje tamkajšnje nogometne zveze edino rešitev vidijo v posoji najboljših posameznikov v belgijsko Jupiler ligo. Časopis La Derniere Heure tako poroča, da bi se že prihodnje poletje utegnilo zgoditi, da bi v Eupen prestopilo kar 15 katarskih igralcev, kar pa je športni direktor kluba ostro zanikal.

"Govorice me spominjajo na tiste, ki mislijo, da je zemlja ravna. Če bi res dobili toliko novih igralcev, kaj bi storili s tistimi, ki imajo trenutno dolgoročne pogodbe? Naj jih vržemo na cesto?" se je za Grenzecho čudil Jordi Condom. Grenzecho sicer še poroča, da bi Eupen utegnili okrepiti trije ali štirje katarski nogometaši, nikakor pa ne kar petnajsterica.

Pravila belgijske zveze dovoljujejo takšen eksperiment

V večini evropskih nogometnih prvenstev sicer velja omejitev, koliko nogometašev iz držav, ki niso članice Evropske unije, lahko ima določen klub v svojih vrstah. V Belgiji pa teh omejitev ni. Obstaja le pravilo, ki veleva, da mora biti med 18 nogometaši v kadru za tekmo vsaj šest takšnih, ki imajo belgijski potni list ali so v Belgiji preživeli določeno število sezon.

Pri Eupnu, kjer imajo le tri nogometaše, ki so ocenjeni na več kot milijon evrov, so pred to sezono pripeljali kar nekaj znanih imen, med katerimi izstopa nekdanji branilec Barcelone in Seville Adriano. Vsekakor z željo, da obstanejo med elito, kar bi iz že omenjenih razlogov zelo ugajalo tudi bogatim katarskim lastnikom.