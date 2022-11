Katarski uradnik homoseksualnost označil kot poškodbo uma

Salman je med intervjujem vztrajal, da je homoseksualnost nekaj, kar je v islamu prepovedano. Po številnih komentarjih je televizijska postaja intervju prekinila, je zapisal AFP.

Katar, kjer bo svetovno prvenstvo med 20. novembrom in 18. decembrom, je deležen nenehnih kritik zaradi nespoštovanja človekovih pravic pred SP, vključno z ravnanjem s tujimi delavci in stališčem do pravic žensk in LGBTQIA+.