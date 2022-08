Katastrofa Uniteda v Brentfordu, City napolnil mrežo Bournemoutha

V angleški Premier League odmeva visok poraz Manchester Uniteda. Rdeči vragi so po dveh tekmah še brez točk in na repu lestvice, tokrat jih je v 2. krogu s 4:0 premagal Brentford. Že v prvem polčasu so v mreži Uniteda končale štiri žoge, v 10. minuti je zadel Josh Dasilva , v 18. minuti je vodstvo povišal Jensen, za 3:0 je zadel Ben Mee, v 35. minuti je bil uspešen še Bryan Mbeumo .

Angleški prvak Manchester City pa je visoko, s 4:0 odpravil Bournemouth. Na Etihadu se Erling Braut Haaland ni vpisal med strelce, je pa podal pri prvem golu, najboljši igralec je bil Kevin De Bruyne z golom in podajo. Belgijec je vlekel vse niti Cityja, ko je branilce naslova popeljal do visoke zmage. Phil Foden je bil prav tako pomemben člen, prav tako je prispeval gol in podajo. Cityju je z avtogolom pomagal še Kolumbijec Jefferson Lerma.

Arsenal je s 4:2 premagal Leicester City, izkazal se je napadalec Gabriel Jesus, ki je topničarje okrepil letos po prihodu iz Manchester Cityja, dosegel je dva gola. Ob tem je prispeval še dve podaji, avtogol Williama Salibe je prednost Arsenala zmanjšal in Leicestru je nato uspelo zadeti še enkrat, a na koncu je moral priznati premoč tekmecu, tekma se je končala z rezultatom 4:2.

Steven Gerrard je zmagal v svojem prvem trenerskem spopadu z nekdanjim angleškim soigralcem Frankom Lampardom, ko je Aston Villa premagala Everton z 2:1. Zadetka Dannyja Ingsa in Emija Buendie sta zmanjšala pritisk na Gerrarda po le dveh zmagah na prejšnjih 12 tekmah, ki segajo v lansko sezono. Tekmo so zaključili z avtogolom Lucasa Digneja.

Southampton in Leeds sta se razšla z 2:2, vsi štirje goli so padli v drugem polčasu, za goste je dvakrat zadel Rodrigo. Wolverhampton in Fulham sta igrala 0:0, potem ko je Aleksandar Mitrović v 81. minuti zapravil najstrožjo kazen za goste. Enak izid je bil tudi na tekmi Brightona in Newcastla.