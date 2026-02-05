Katastrofalen začetek posoje: Ter Stegen mora pod nož

Marc-Andre ter Stegen bo v petek operiran zaradi poškodbe zadnje lože levega kolena, je sporočil španski prvoligaš Girona. Nemški vratar je na stadion Montilivi prišel na posojo iz Barcelone kot zamenjava za Hrvata Dominika Livakovića, ki se je vrnil v Dinamo.

Vendar pa se je Ter Stegen poškodoval že v svojem drugem nastopu za Girono, na tekmi proti Oviedu. Sprva se je zdelo, da poškodba ni resna. Vendar so nadaljnji zdravniški testi, opravljeni ta teden, pokazali, da bo vratar potreboval operacijo.