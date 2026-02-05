Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Katastrofalen začetek posoje: Ter Stegen mora pod nož

Barcelona, 05. 02. 2026 09.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Marc-Andre ter Stegen

Možnosti Marc-Andreja ter Stegna za igranje na nogometnem svetovnem prvenstvu so vse manjše. Čeprav klub nemškega reprezentančnega vratarja Girona še ni določil časovnice okrevanja, napoved operacije za 33-letnika ne obeta nič dobrega. To še dodatno podžiga razpravo o nemškem vratarskem položaju na mundialu.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen
FOTO: Profimedia

Marc-Andre ter Stegen bo v petek operiran zaradi poškodbe zadnje lože levega kolena, je sporočil španski prvoligaš Girona. Nemški vratar je na stadion Montilivi prišel na posojo iz Barcelone kot zamenjava za Hrvata Dominika Livakovića, ki se je vrnil v Dinamo.

Vendar pa se je Ter Stegen poškodoval že v svojem drugem nastopu za Girono, na tekmi proti Oviedu. Sprva se je zdelo, da poškodba ni resna. Vendar so nadaljnji zdravniški testi, opravljeni ta teden, pokazali, da bo vratar potreboval operacijo.

Ter Stegen
Ter Stegen
FOTO: Twitter

Nemški čuvaj mreže je v zadnjih dveh letih utrpel tri resne poškodbe: kolena, hrbta in zdaj še zadnje lože. Girona ni razkrila, koliko časa bo odsoten z igrišč, vendar španski mediji nakazujejo, da bi lahko premor trajal od tri do štiri mesece. Nemec se je Gironi pridružil januarja, potem ko je mesto v Barceloni izgubil zaradi Joana Garcie, v upanju, da bo uvrščen na seznam igralcev elfa za svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Te sanje so se z novimi novicami o njegovem zdravstvenem stanju seveda znatno zmanjšale.

Hrvaški reprezentant 'slekel' nasprotnika in zagrešil bizarno enajstmetrovko

Guardiola zahteva novo spremembo pravil v Angliji

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515