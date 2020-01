Katastrofalna prodaja vstopnic za zaključni turnir španskega superpokala

Nogometaši Barcelone branijo naslov. Lani so bili v finalu boljši od Seville.

V sredo zvečer bo na sporedu prvi polfinale med Valencio in Real Madridom, dan kasneje pa se bosta pomerila še Atletico Madrid in Barcelona. Kljub samim renomiranim klubskim imenom pa je bilo dobrih 24 ur pred začetkom turnirja prodanih le 9 odstotkov vseh vstopnic, poroča El Mundo. Še bolj pa v oči bode promet z vstopnicami, ki so pripadle posameznim klubom: Valencia jih je doslej prodala 26, Atletico Madrid 50, Barcelona 300, Real Madrid pa 700. Velik del jih je seveda romal v roke navijačev z Bližnjega vzhoda, medtem ko bo španskih navijačev na tribunah stadiona King Abdullah Sports City le za vzorec.

To pa niti ne čudi, če vemo, da pot iz Madrida v Džido, kjer se bo odvil zaključni turnir, v povprečju stane dobrih 600 evrov. Ko temu dodamo še nastanitvene stroške, številka, ki bi jo za ogled tekem svojega kluba moral odšteti povprečni navijač, hitro preseže mejo tisoč evrov.