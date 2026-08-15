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Nogomet

Katastrofalni požari odnesli rivalstvo: Dinamov Sever stoji s hrvaškim jugom

Zagreb, 15. 08. 2026 12.51 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Bad Blue Boys, ultrasi Dinama Zagreba

Kljub temu da se je nova sezona državnega prvenstva začela v izredno atraktivnem slogu, so naši južni sosedje vso pozornost namenili katastrofalnim požarom, ki že več dni pustošijo po Dalmaciji. Na vse žrtve in tiste, ki so jim plameni vzeli vse, so se spomnili tudi pri navijaški skupini Bad Blue Boys, ki pesti stiskajo za zagrebški Dinamo.

Transparent navijačev Dinama: "Dinamov Sever stoji s hrvaškim jugom
Transparent navijačev Dinama: "Dinamov Sever stoji s hrvaškim jugom
FOTO: X

Člani ene največjih navijaških skupin na področju nekdanje skupne države Bad Blue Boys so za trenutek pozabili na rivalstvo in izkazali izjemno mero človečnosti. Dinamo je v soboto v sklopu drugega kroga hrvaškega državnega prvenstva na Maksimiru gostil Rudeš. Bolj kot visoka zmaga s 4:0 in nove tri točke pa so javnost navdušili prizori iz začetka druge polovice igre.

Takrat so navijači domačih na severni tribuni kultnega stadiona razvili transparent, ki se je glasil: "Dinamov Sever stoji s hrvaškim jugom." Ta že več dni trpi zaradi enih najhujših požarov v zgodovini naših južnih sosedov. Neizprosni plameni so najbolj prizadeli Omiš, na udaru pa je bil tudi Pelješac na samem jugu države. Nogometnega rivalstva Zagreba in Dalmacije, ki po večini pesti stiska za Dinamovega največjega rivala Hajduk iz Splita, najbrž ni treba dodatno omenjati. Zadnji tragični dogodki pa so znova dokazali, da nogometni navijači vedo, da obstajajo pomembnejše stvari od čudovite igre.

Hrvaški medij net.hr poroča, da so najzvestejši pristaši trenutno najboljše ekipe na Hrvaškem transparent pospremili s pesmijo: "Rodila me je hrvaška mati, vzgojila me je hrvaška zemlja, Hrvat sem bil in Hrvat bom ostal, živela Hrvaška!"

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KOMENTARJI2

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Slavko BabIč
15. 08. 2026 14.47
O fotr vam je Nemec?
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0 0
300 let do specialista
15. 08. 2026 14.42
To je enotnost, ne pa bruseljske burleske in leporeče o "enotnosti"!!! Bravo Hrvati!!!!
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2 0
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