Kateri klubi se še lahko uvrstijo v Ligo Evropa in kateri v Konferenčno ligo

Ekipe že uvrščene v Ligo Evropa (16/32):

V drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, ki ga je lani po enajstmetrovkah osvojil nemški Eintracht Frankfurt, se je prek domačih tekmovanj neposredno že uvrstilo 12 klubov: Arsenal, Real Betis, Braga, Feyenoord, Freiburg, Lazio, Manchester United, Nantes, Real Sociedad, Rennes, Roma in Union Berlin. Še štirje pa so se jim pridružili po porazu v tretjem kvalifikacijskem krogu za igranje v Ligi prvakov: Monaco, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise in Midtjylland.

Ker bo iz play-offa za vstop v elitno Ligo prvakov neposredno v skupinski del Lige Evropa izpadlo še šest klubov (katerih 12 klubov se še bori za LP lahko preverite v spodaj pripetem članku), je na voljo le še deset prostih mest.