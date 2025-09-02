Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?

Ljubljana, 02. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
5

V ponedeljek ob 20. uri se je v najmočnejših evropskih nogometnih ligah končal poletni prestopni rok. Največ se je dogajalo v Premier ligi, kamor se je za slabe 3,5 milijarde evrov preselilo 153 nogometašev. Med njimi sta tudi Benjamin Šeško in Jaka Bijol, ki sta po mnenju časnika The Athletic v najboljši tretjini poletnih prestopov.

Benjamin Šeško je okrepil Manchester United
Benjamin Šeško je okrepil Manchester United FOTO: Global Game Media

Letošnji poletni prestopni rok je bil v več pogledih rekorden. Za nas je bil poseben prestop Benjamina Šeška, ki je postal z naskokom najdražji slovenski nogometaš v zgodovini. Okrepil je Manchester United, ki je pomembno pripomogel k temu, da so klubi iz angleške elite skupaj zapravili 3,47 milijarde. Do zdaj je bil na Otoku rekorden prestopni rok izpred dveh let, ko so za novince porabili 2,73 milijarde. Tudi vsi svetovni klubi skupaj so zapravili toliko kot še nikoli.

Alexander Isak je lastnik najdražjega prestopa poletja
Alexander Isak je lastnik najdražjega prestopa poletja FOTO: Profimedia

Med deseterico najdražjih prestopov je kar osem premierligaških klubov. Prva tri mesta zasedajo novinci Liverpoola, absolutni zmagovalec pa je Alexander Isak, ki je na zadnji dan prestopnega roka k redsom prestopil za 144 milijonov. Za Švedom sta njegova nova soigralca Florian Wirtz (125 milijonov) in Hugo Ekitike (95 milijonov), sledi pa Nick Woltemade (85 milijonov), ki je po mnenju mnogih nogometnih navdušencev Newcastlov nakup iz obupa.

Na repu najdražje peterice je Šeško, za katerega so rdeči vragi odšteli 76,5 milijona. Sledi Victor Osimhen, ki je s 75-milijonsko selitvijo v Galatasaray postal najdražji prestop v zgodovini turškega nogometa. Na 7. in 8. mestu sta nova soigralca slovenskega napadalca Bryan Mbeumo (75 milijonov) in Matheus Cunha (74,2 milijona), za 70 milijonov pa sta delodajalca menjala Martin Zubimendi, ki je okrepil Arsenal, in Luis Diaz, ki se je preselil k Bayern Münchnu.

Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha
Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha FOTO: Global Game Media

Najboljši prestop Palhinha, Šeško 34., Bijol 50.

Športni časnik The Athletic je vseh 153 premierligaških prestopov razporedil od najboljšega do najslabšega. Poleg sposobnosti nogometašev so upoštevali še plačan znesek, pomembnost za ekipo, ki jih je podpisala, in to, ali je klub dejansko potreboval okrepitev na tem položaju.

Prvo mesto je zasedel Joao Palhinha, ki se je iz Bayerna preselil v Tottenham. Gre za enoletno posojo z možnostjo odkupa. Portugalski obrambno naravnani vezist je stari znanec angleških zelenic, saj je med letoma 2022 in 2024 nosil dres Fulhama in si na račun odličnih predstav prislužil 50-milijonsko selitev v München. Po enem letu se je vrnil na Otok in hitro zablestel, že v drugem krogu prvenstva, ko je Tottenham z 2:0 premagal Manchester City (Palhinha je zabil drugi gol), pa je bil razglašen za najkoristnejšega igralca kroga.

Joao Palhinha na tekmi proti Manchester Cityju
Joao Palhinha na tekmi proti Manchester Cityju FOTO: AP

Na drugem mestu je 18-letni brazilski čudežni deček Estevao, ki je podpisal osemletno pogodbo s Chelseajem, bronasto medaljo pa je prejel Rayan Cherki, ki je oblekel dres Manchester Cityja.

V zgornji tretjini na papirju najboljših prestopov sta tudi oba Slovenca. Šeškov prestop v Manchester United so umestili na 34. mesto. "22-letnik še ni izpopolnjen igralec, je pa United v njem dobil bliskovito hitrega, nepopustljivega in agilnega napadalnega umetnika, ki bi moral sčasoma – vsaj v teoriji – postati superzvezdnik," so pri The Athleticu zapisali o Šešku. Prestop Jake Bijola v Leeds United so postavili na 50. mesto in ga opisali kot dominantnega branilca, ki je bil v zadnjih letih eden najboljših nogometašev Udineseja.

Anketa Arhiv
Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?
Kateri premierligaški velikan je poleti najbolje okrepil svoj napad?
Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?

Najboljši nakupi ostalih evropskih velikanov

Na račun izjemno pestre poletne tržnice nogometašev se zdi, da Dean Huijsen in Trent Alexander-Arnold za Real Madrid igrata že celo večnost. Kraljevi klub je z omenjenima močno okrepil obrambno vrsto, kar dokazujejo v novi sezoni – na uvodnih treh tekmah sezone so dobili le en zadetek. Huijsen se je s svojo briljantnostjo hitro sprehodil v začetno enajsterico belega baleta, Alexander-Arnold pa je odlična okrepitev predvsem zato, ker so zanj odšteli le 10 milijonov.

Dean Huijsen
Dean Huijsen FOTO: AP

Barcelona ni bila tako aktivna kot njen največji rival, kljub temu pa so pripeljali igralca, ki ga velja izpostaviti. Mladi vratar Joan Garcia je takoj postal prva izbira med vratnicama, zaupanje pa je nazadnje upravičil v nedeljo, ko je imel Rayo Vallecano veliko odličnih priložnosti za presenetljivo zmago, 24-letnik pa je s petimi obrambami poskrbel, da se je blaugrana domov vrnila s točko.

Joan Garcia
Joan Garcia FOTO: AP

Za enega najboljših prestopov je poskrbel Bayern München, ki je osrednjega branilca Jonathana Taha v klub pripeljal za vsega dva milijona. Nemški reprezentant je hitro začel navduševati, briljirata pa tudi dva vezista v italijanskem prvenstvu. Prvi je Kevin de Bruyne, ki se je brez odškodnine preselil k Napoliju, drugi pa Luka Modrić, ki je pomembna pridobitev Milana.

Luka Modrić
Luka Modrić FOTO: AP

Nekaj zanimivih okrepitev sta pripeljala še dva italijanska velikana. Inter je pripeljal več mladih, perspektivnih igralcev, ki bodo pomembni za prihodnost kluba, odlično pa je poslovalo tudi vodstvo Juventusa, ki je ekipo okrepilo z že dokazanimi nogometaši. Med njimi izstopa Jonathan David, ki se je po izteku pogodbe s francoskim Lillom pridružil kot prost nogometaš.

nogomet prestopni rok benjamin šeško jaka bijol
Naslednji članek

Klubi na Otoku zapravili rekordnih 3,5 milijarde evrov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
02. 09. 2025 13.00
Kaj ko bi pocakali vsaj do januarja in potem govorili o tem kdo je bil najboljsa okrepitev...kar se pa seska tice pa verjamem da bo zaprl usta kritikom...samo da ne bo poskodb in da se znebi zacetnega pritiska medijev, kritikov in navijacev uniteda...tudi na angleski sistem igre se bo moral navaditi da o tamkajsnjem zivljenju niti ne zacnem..skratka srečno Šešku na koncu sezone pa bomo videli kaj in kako...
ODGOVORI
0 0
Mici973
02. 09. 2025 12.53
+1
Še vedno o Šešku! Njegov je najbolj zgrešen in precenjen...
ODGOVORI
1 0
Janezizl
02. 09. 2025 12.38
+2
Naboljši prestopi in Šeško ne bi smela biti v istem stavku.
ODGOVORI
2 0
Primož Roži? 1
02. 09. 2025 12.19
+5
verjetno največja napaka v njegovi karieri trenutno,reši ga lahko samo menjava trenerja,ki mu bo naklonjen,samo sam Šeško ni na ravni igranja Agleške lige,ki je brutalno močna
ODGOVORI
5 0
Janezizl
02. 09. 2025 12.39
Ne vem če obstaja trener na tem svetu, ki lahko reši United
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198