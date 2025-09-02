Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?

V ponedeljek ob 20. uri se je v najmočnejših evropskih nogometnih ligah končal poletni prestopni rok. Največ se je dogajalo v Premier ligi, kamor se je za slabe 3,5 milijarde evrov preselilo 153 nogometašev. Med njimi sta tudi Benjamin Šeško in Jaka Bijol, ki sta po mnenju časnika The Athletic v najboljši tretjini poletnih prestopov.

Benjamin Šeško je okrepil Manchester United FOTO: Global Game Media icon-expand

Letošnji poletni prestopni rok je bil v več pogledih rekorden. Za nas je bil poseben prestop Benjamina Šeška, ki je postal z naskokom najdražji slovenski nogometaš v zgodovini. Okrepil je Manchester United, ki je pomembno pripomogel k temu, da so klubi iz angleške elite skupaj zapravili 3,47 milijarde. Do zdaj je bil na Otoku rekorden prestopni rok izpred dveh let, ko so za novince porabili 2,73 milijarde. Tudi vsi svetovni klubi skupaj so zapravili toliko kot še nikoli.

Alexander Isak je lastnik najdražjega prestopa poletja FOTO: Profimedia icon-expand

Med deseterico najdražjih prestopov je kar osem premierligaških klubov. Prva tri mesta zasedajo novinci Liverpoola, absolutni zmagovalec pa je Alexander Isak, ki je na zadnji dan prestopnega roka k redsom prestopil za 144 milijonov. Za Švedom sta njegova nova soigralca Florian Wirtz (125 milijonov) in Hugo Ekitike (95 milijonov), sledi pa Nick Woltemade (85 milijonov), ki je po mnenju mnogih nogometnih navdušencev Newcastlov nakup iz obupa. Na repu najdražje peterice je Šeško, za katerega so rdeči vragi odšteli 76,5 milijona. Sledi Victor Osimhen, ki je s 75-milijonsko selitvijo v Galatasaray postal najdražji prestop v zgodovini turškega nogometa. Na 7. in 8. mestu sta nova soigralca slovenskega napadalca Bryan Mbeumo (75 milijonov) in Matheus Cunha (74,2 milijona), za 70 milijonov pa sta delodajalca menjala Martin Zubimendi, ki je okrepil Arsenal, in Luis Diaz, ki se je preselil k Bayern Münchnu.

Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha FOTO: Global Game Media icon-expand

Najboljši prestop Palhinha, Šeško 34., Bijol 50.

Športni časnik The Athletic je vseh 153 premierligaških prestopov razporedil od najboljšega do najslabšega. Poleg sposobnosti nogometašev so upoštevali še plačan znesek, pomembnost za ekipo, ki jih je podpisala, in to, ali je klub dejansko potreboval okrepitev na tem položaju. Prvo mesto je zasedel Joao Palhinha, ki se je iz Bayerna preselil v Tottenham. Gre za enoletno posojo z možnostjo odkupa. Portugalski obrambno naravnani vezist je stari znanec angleških zelenic, saj je med letoma 2022 in 2024 nosil dres Fulhama in si na račun odličnih predstav prislužil 50-milijonsko selitev v München. Po enem letu se je vrnil na Otok in hitro zablestel, že v drugem krogu prvenstva, ko je Tottenham z 2:0 premagal Manchester City (Palhinha je zabil drugi gol), pa je bil razglašen za najkoristnejšega igralca kroga.

Joao Palhinha na tekmi proti Manchester Cityju FOTO: AP icon-expand

Na drugem mestu je 18-letni brazilski čudežni deček Estevao, ki je podpisal osemletno pogodbo s Chelseajem, bronasto medaljo pa je prejel Rayan Cherki, ki je oblekel dres Manchester Cityja. V zgornji tretjini na papirju najboljših prestopov sta tudi oba Slovenca. Šeškov prestop v Manchester United so umestili na 34. mesto. "22-letnik še ni izpopolnjen igralec, je pa United v njem dobil bliskovito hitrega, nepopustljivega in agilnega napadalnega umetnika, ki bi moral sčasoma – vsaj v teoriji – postati superzvezdnik," so pri The Athleticu zapisali o Šešku. Prestop Jake Bijola v Leeds United so postavili na 50. mesto in ga opisali kot dominantnega branilca, ki je bil v zadnjih letih eden najboljših nogometašev Udineseja.

Najboljši nakupi ostalih evropskih velikanov

Na račun izjemno pestre poletne tržnice nogometašev se zdi, da Dean Huijsen in Trent Alexander-Arnold za Real Madrid igrata že celo večnost. Kraljevi klub je z omenjenima močno okrepil obrambno vrsto, kar dokazujejo v novi sezoni – na uvodnih treh tekmah sezone so dobili le en zadetek. Huijsen se je s svojo briljantnostjo hitro sprehodil v začetno enajsterico belega baleta, Alexander-Arnold pa je odlična okrepitev predvsem zato, ker so zanj odšteli le 10 milijonov.

Dean Huijsen FOTO: AP icon-expand

Barcelona ni bila tako aktivna kot njen največji rival, kljub temu pa so pripeljali igralca, ki ga velja izpostaviti. Mladi vratar Joan Garcia je takoj postal prva izbira med vratnicama, zaupanje pa je nazadnje upravičil v nedeljo, ko je imel Rayo Vallecano veliko odličnih priložnosti za presenetljivo zmago, 24-letnik pa je s petimi obrambami poskrbel, da se je blaugrana domov vrnila s točko.

Joan Garcia FOTO: AP icon-expand

Za enega najboljših prestopov je poskrbel Bayern München, ki je osrednjega branilca Jonathana Taha v klub pripeljal za vsega dva milijona. Nemški reprezentant je hitro začel navduševati, briljirata pa tudi dva vezista v italijanskem prvenstvu. Prvi je Kevin de Bruyne, ki se je brez odškodnine preselil k Napoliju, drugi pa Luka Modrić, ki je pomembna pridobitev Milana.

Luka Modrić FOTO: AP icon-expand