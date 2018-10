Kavčič je bivši: Predsednik Mijatović bo v kratkem uradno odpustil selektorja

Pod Kavčičevim vodstvom je slovenska reprezentanca zabeležila poraza na prijateljskih tekmah z Avstrijo (3:0) in Belorusijo (0:2), premagala pa je Črno goro (2:0). V Ligi narodov so Slovenci izgubili proti Bolgariji (1:2) , Cipru (1:2), sledil je poraz na Norveškem (0:1), nato pa še remi z 1:1 doma proti Cipru.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović bo na Brdu pri Kranju na novinarski konferenci pojasnil podrobnosti sporazumne prekinitve pogodbe. Tomaž Kavčič je bil sedmi selektor slovenske članske vrste, pred njim so to vlogo opravljali Bojan Prašnikar trikrat, Srečko Katanec dvakrat ter Zdenko Verdenik, Branko Oblak, Matjaž Kek in Slaviša Stojanović po enkrat.

Slovenija je v ligi C in skupini 3 na zadnjem mestu s točko, kar jo spravlja v nevarnost, da izpade v najnižji rang tega tekmovanja, ligo D.

Zatem se je kot glavni trener preizkusil med drugim pri Factorju Črnučah, Svobodi, znova Gorici in Beli krajini, Grosuplju in Livarju. Februarja 2008 je prevzel mlado slovensko reprezentanco, v kateri je v letih vodenja "vzgojil" nove reprezentante, med njimi Kevina Kampla, Luko Krajnca, Roberta Berića, Andraža Šporarja, Benjamina Verbiča in druge, ter z njimi spletel dober odnos, ki ga je mogoče zaslediti še danes v članski vrsti.

Med kandidati za selektorja so bili še pred Kavčičevem imenovanju tudi številni drugi strokovnjaki, kot so Matjaž Kek, Robert Prosinečki, Edoardo Reja in Darko Milanič, z izjemo Prosinečkega se drugi trije omenjajo v kombinacijah za Kavčičevega naslednika.

Leta 2016 pa je postal pomočnik selektorja Katanca v članski vrsti in že takrat so poznavalci namigovali, da bo prav on nasledil Katanca na selektorskem stolčku. To se je uresničilo 4. decembra 2017, ko so ga člani izvršnega odbora NZS potrdili za novega prvega moža slovenske vrste.

Kavčič je imel sicer pogodbo vsaj do evropskega prvenstva 2020. Pred inavguracijo Tomaža Kavčiča za novega selektorja Slovenije so bili kandidati takrat tudi številni drugi strokovnjaki, kot so Matjaž Kek, Robert Prosinečki, Edoardo Reja inDarko Milanič, z izjemo Prosinečkega se drugi trije omenjajo v kombinacijah za Kavčičevega naslednika.

Dosedanji selektorji slovenske moške nogometne reprezentance:

Bojan Prašnikar (1991–1993)

Zdenko Verdenik (1994–1997)

Bojan Prašnikar (1997–1998)

Srečko Katanec (1998–2002)

Bojan Prašnikar (2002–2004)

Branko Oblak (2004–2006)

Matjaž Kek (2007–2011)

Slaviša Stojanović (2011–2012)

Srečko Katanec (2013–2017)

Tomaž Kavčič (2017–2018 )